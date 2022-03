Junín: le cobraron 100 pesos por una rodaja de limón, publicó el ticket y estalló la polémica

Un vecino de Junín indignado por el cobro de un recargo de 100 pesos por una rodaja de limón para acompañar una cerveza fotografió el ticket y lo publicó en sus redes sociales. El posteo generó polémica, algunos criticaron al cliente por tacaño y otros le apuntaron al comercio.

“Abro debate, en un bar de Junín pedí una rodajita de limón para ponerle a la Corona y me la cobraron $100. ¿Que opinan?”, publicó el portal local Junín24.

En el último tiempo vienen ganando espacio en las redes los debates en torno a los precios a partir de publicaciones de tickets de clientes enojados por supuestos excesos de distintos comerciantes. Lo cierto es que la creciente inflación hace que mucha veces sea imposible contar con precios de referencia.

“Faaa si van a ir a cenar afuera , y estar ratoneando , si te cobran 100 pesos más 100 menos, quédense en casa y listo”, fue uno de los comentarios.

En la vereda opuesta, una vecina expresó: “Un robo, por qué no dicen el nombre del lugar así no va mas nadie, vas a ver como van a andar regalando limones x la calle después”.

En la misma línea, otra persona comentó: “La rodaja de limón al igual que el platito de maní, etc etc no se cobran, esta contemplado en todo lo que se vende, por eso los precios son mas altos en la gastronomía. Me parece poco comercial por parte del local”.

El posteo tuvo decenas de comentarios, muchos a favor del comercio y muchos otros compartiendo la postura del cliente indignado.

