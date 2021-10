Julio César Marini pronosticó un batacazo y dijo que en noviembre el Frente de Todos hará una “excelente elección”

El intendente de Benito Juárez, Julio César Marini, habló con Todo Provincial RADIO y se mostró optimista respecto a la posibilidad de que el Frente de Todos revierta el resultado de las PASO en las elecciones generales del 14 de noviembre. Además repartió elogios para el gabinete de Axel Kicillof y consideró que mucha gente “no le perdonó” al gobierno las restricciones por la pandemia, aunque “era lo que había que hacer”.

“El gobierno de Kicillof y sus ministros tuvieron un contacto permanente con los municipios durante toda la pandemia y la gestión. Honestamente debo decir que fui siempre muy bien atendido por todos los ministros, con respuestas positivas”, aseguró Marini respecto a los cambios en su gabinete que adoptó el gobernador bonaerense luego de las PASO.

Ý continuó: “No lo hablé con el gobernador, fue una decisión política de cubrir su gabinete con intendentes amigos. Vuelvo a decir que los funcionarios salientes pusieron todo, fueron leones y laburaron para la gestión las 24 horas. Seguramente con los intendentes sume experiencia pero no quiero dejar de reconocer al equipo de Axel que es impecable”.

Sobre las elecciones de noviembre, el jefe comunal expresó: “La gente que va a votar debe pensar qué sucedió durante el gobierno de Macri y Vidal. Los municipios estamos recibiendo obras, insumos y equipamiento como nunca”.

Con respecto a las PASO, el dirigente peronista hizo especial hincapié en los efectos de las medidas tomadas para enfrentar la pandemia de coronavirus. “Creo que no nos perdonaron las restricciones pero yo lo volvería a hacer porque la prioridad número es cuidar la salud de la gente”, expresó.

Y reforzó: “La gente no nos perdonó que por cuidarlos no pudieron hacer una vida normal. Pero es algo que sucedió en todo el mundo, restringir libertades no fue agradable pero era lo que había que hacer”.

De todos modos, Marini consideró que la pandemia es un tema agotado para gran parte de la población y señaló: “Evidentemente de la pandemia no hay que hablar más porque los vecinos sienten con razón que la salud es un derecho adquirido y sin embargo muchos protestaron contra las restricciones que se tomaron para que no se enfermen”.

Qué sucederá en las elecciones de noviembre

De cara a las elecciones generales del 14 de noviembre, Julio Marini opinó: “Hay que multiplicar la militancia, ir a charlar con los vecinos, siempre lo hicimos y no nos cuesta nada volver a hacerlo. El electorado volverá a expresarse en las urnas y creo que muchos se darán cuenta que quienes sacaron más votos son quienes cerraron fábricas, hicieron los tarifazos y generaron millones de despidos”.

“El 14 de noviembre no tengo dudas que haremos una excelente elección, muchos evaluarán bien a quién votar. No es una cuestión de fanatismo pero no se puede votar a un tipo que dice que hay que prender fuego el Banco Central o a los mismos quienes quebraron el país hace dos años. No hay que jugar con el voto, hay que elegir a los que se cargan la responsabilidad de sacar el país adelante”, remarcó el intendente de Benito Juárez.

“Cuando el país está en llamas votan al peronismo y siempre lo sacamos adelante. Hay que fijarse como dejaron el país. En Juárez nos cerraron varias fábricas, entre ellas una muy importante de jeans. Hay que tener memoria. Creo que en noviembre se revertirán bastante los resultados”, concluyó.