El juez Ramos Padilla procesó al intendente Matías Rappallini por fraude electoral en el municipio de Maipú

Junto al procesamiento de siete personas por la retención de DNI durante las elecciones del 2019, en las últimas horas se conoció que también fue procesado el intendente de Maipú, Matías Rappallini. El Frente de Todos había pedido la impugnación de las elecciones que permitieron la sospechada reelección del Rappallini por apenas 50 votos.

Además de Rappallini, el procesamiento sin prisión preventiva dictada por el juez federal Alejo Ramos Padilla alcanzó a su secretario de Obras Públicas, Carlos Villalba, a Franco y Diego Miluzzi, Raúl Ibarra, María Fernández, Miguel Ángel Silva y César Nievas. La imputación es por ser “coautores penalmente responsables del delito de retención indebida de documentos de terceros en concurso ideal con el delito de inducir a electores con engaños a abstenerse de sufragar, ello en forma sistemática y reiterada”.

El juez los acusó de realizar “diversas acciones coordinadas junto con otras personas que incluyeron el ejercicio de violencia, intimidación, amenazas, coacciones, engaños y/u ofrecimientos ilegítimos de dinero, bienes y/o acceso a programas de asistencia o beneficios estatales, dirigidas a obtener los documentos de identidad de numerosas personas con el fin de retenerlos, y así impedirles ejercer su derecho al sufragio y/o compelerlas a votar a determinados candidatos, en las elecciones generales que se celebraron el 27 de octubre de 2019 en el distrito electoral de Maipú, Provincia de Buenos Aires”.

Los 27 testimonios escuchados por Ramos Padilla coincidieron en que semanas o días antes de las elecciones, una persona les ofrecía “comprarles” su DNI a cambio de dinero, materiales para la construcción, alimentos, acceso a programas de gobierno o gestión de trámites.

“También se verificó una modalidad específica en las personas que trabajaban en la cooperativa municipal: distintos trabajadores, trabajadoras y sus grupos familiares refirieron haber sido amenazados: en caso de no entregar sus documentos de identidad, perderían su trabajo”, indicó el magistrado.

En simultáneo, Ramos Padilla decidió apartar de la investigación a la policía comunal de Maipú, ya que Franco Miluzzi, uno de los procesados, es un ex agente.

“Yo lo que tenía que hacer es que la gente lo votara al intendente Matías Rappallini”, declaró Miluzzi y en otro tramo explicó: “Los DNIs que juntábamos se los daban al intendente. Yo junté muchos más DNIs, pero con ninguno tuve problema; el intendente quería juntar DNIs antes de las elecciones”, declaró Miluzzi.

En ese momento, TODO PROVINCIAL entrevistó al concejal y presidente del PJ de Maipú, Rubén Araujo, que explicó: “Acá hay una práctica terrible que está instaurada desde hace tiempo que es la compra del DNI antes de la elecciones. A cambio de dinero, retienen los documentos de personas a las que luego pasan a buscar para ir a votar y en ese momento se los devuelven”.

Y continuó: “Aparecieron denuncias de vecinos a las que no les habían devuelto los documentos por lo que no pudieron votar. Lo que creemos es que el equipo del intendente sospechaba que estas personas no los iban a votar por más que les pagasen porque en redes sociales habían replicado publicaciones de nuestro candidato”.

Además del procesamiento de los imputados, Ramos Padilla planteó que “la posible afectación de la voluntad del electorado, más aún cuando ésta pudo haber incidido en los resultados finales de la elección, se convierte en un hecho que no sólo afecta a la persona cuyo derecho particular ha sido menoscabado, sino al sistema electoral y democrático”.