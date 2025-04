Juegos Bonaerenses 2025: abierta la inscripción para la competencia más inclusiva de Argentina

El gobernador Axel Kicillof encabezó este miércoles un acto en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; el intendente local, Fernando Moreira; y el rector de la casa de estudios, Carlos Greco. El motivo fue la reactivación de la Torre de Innovación Científico-Académica (TICA), una obra clave que había sido paralizada por el Gobierno nacional y que ahora retoma la Provincia con una inversión de $3.685 millones.

En ese contexto, Kicillof fue contundente: “Venimos a denunciar las terribles consecuencias que provocan las políticas de ajuste y desinversión del Gobierno nacional: el parate en obras educativas, de salud o de infraestructura social básica es una decisión criminal”.

Durante su discurso, el Gobernador criticó duramente el modelo que impulsa Javier Milei: “El plan que lleva adelante el Presidente no tiene nada de novedoso ni de liberal libertario: es un modelo de redistribución regresiva, de saqueo a los sectores populares y productivos”, y añadió: “Acudió al FMI porque su programa inicial fracasó: un plan de ajuste y endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional es lo peor que le puede ocurrir a la Argentina. Celebran como un logro algo que es una derrota”.

Kicillof también defendió el rol de la inversión pública: “La obra pública es un círculo virtuoso, se produce algo que va a traer bienestar y al mismo tiempo genera trabajo, producción, industria nacional, una movilización enorme que permite generar más consumo. El único que no lo entiende es Milei”.

Cada vez que inauguramos una nueva obra en la provincia, los vecinos nos piden otra, porque quieren cada vez más inversión y más trabajo, no quieren la obra pública paralizada.

En ese marco, el Gobernador y más de 30 intendentes de la Provincia de Buenos Aires y de otras provincias firmaron un documento que será presentado en la Comisión de Obra Pública de la Cámara de Diputados de la Nación, denunciando el abandono de las obras por parte del Gobierno nacional al cumplirse 500 días sin inversión nacional en infraestructura.

Katopodis, por su parte, sostuvo: “Hace casi dos años que no se realizan obras de infraestructura nacionales en nuestro país, no tienen precedentes. Este acto es un gesto testimonial para marcar que no vamos a bajar los brazos cuando se trata de la decisión del país que queremos”, y advirtió: “Paralizar la obra pública no es gratis: se destruyen fuentes de trabajo, de producción y se pierde una gran oportunidad de desarrollo”.

En la misma línea, Batakis expresó: “Continuar las obras que teníamos programadas en la Provincia y reactivar otras que dejaron paradas el Gobierno nacional es exclusivamente una decisión política”, y destacó que en materia de hábitat ya se construyeron 8 mil viviendas y se avanzará con otras 2 mil que fueron abandonadas por Nación. Remarcó también que la paralización de las obras “deja a cientos de pibes y pibas sin escuela y frustra oportunidades de desarrollo”.

Desde la universidad, Greco subrayó el valor de la TICA: “Acceder a la universidad pública es un factor clave de movilidad social ascendente. Gracias al esfuerzo del Estado provincial se está reactivando esta obra con un valor no sólo edilicio, sino también institucional”.

El acto también contó con la presencia de la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, legisladores nacionales y provinciales, y funcionarios municipales.

Entre los firmantes del documento se encuentran intendentes de distritos como Almirante Brown, Avellaneda, Ensenada, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Navarro, Tapalqué, Santa Rosa (Mendoza), entre muchos otros, quienes expresaron su rechazo al ajuste y su compromiso con la defensa de la obra pública como motor del desarrollo y la inclusión social.