Juanci Martínez recorrió la obra del nuevo Centro de Salud de América en su etapa final

En diálogo con Todo Provincial RADIO, el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, compartió una mirada crítica y reflexiva sobre la situación política actual, la crisis interna de la Unión Cívica Radical, los cambios en el electorado y el rol de los intendentes en un nuevo escenario electoral donde predomina lo local sobre lo nacional.

“El problema es el cortoplacismo”, lanzó Flexas en el inicio de la entrevista, y subrayó que tanto la política como la sociedad argentina están atrapadas en una lógica que impide planificar a largo plazo. “Ojalá la política, el empresariado y la sociedad pensaran a 30, 40 o 50 años como los chinos, pero no estamos ni cerca de eso”, lamentó. Para el jefe comunal, no se trata solo de una falla dirigencial: “Tenemos que hacer autocrítica como sociedad. En 2019 votamos a alguien que prometía llenar la heladera y en 2023 a otro con una motosierra para romper todo. ¿Qué esperábamos?”.

En ese sentido, valoró que la ciudadanía está más informada: “Gracias a las redes y los medios, hoy cualquier persona sabe más de economía y política que hace unos años. Me ha pasado de estar en parajes muy pequeños del distrito y encontrarme con vecinos que opinan con claridad sobre temas como la emisión monetaria”, señaló.

El radicalismo y su encrucijada interna

Consultado por la situación de la UCR, Flexas fue directo: “Me afilié en 2001, cuando no había una persona en los comités y el partido no desapareció. Esta no es la primera crisis. Pero los proyectos políticos se consolidan en el tiempo, no en la coyuntura”.

Sobre la renuncia de Gastón Manes a la Convención Nacional y la inminente presentación de un nuevo espacio por parte de Facundo Manes, el intendente lo confirmó pero relativizó las consecuencias: “El radicalismo no va a desaparecer, pero tiene que dejar de actuar solo desde las cúpulas. No puede ser que faltando seis semanas para el cierre de alianzas no sepamos nada desde el territorio”.

En ese marco, propuso avanzar en una renovación profunda: “Tenemos que armar algo para el 2027 con una clara diferenciación de cómo se viene manejando el partido, y que esté basado en el consenso con lo que pasa en los territorios”.

Nuevos armados y una “avenida del medio”

Flexas también participó recientemente de un encuentro con otros intendentes, como Guillermo Britos (Chivilcoy), el jefe comunal de Florentino Ameghino, el ex intendente de Lincoln, Serenal, y otros dirigentes, donde se analizó la posibilidad de construir un espacio distinto. “Fue una charla, sin nada cerrado. Pero la provincia va a tener dos elecciones diferenciadas: una local en septiembre, donde los acuerdos serán seccionales, y otra más nacionalizada en octubre”.

Sobre esta posible “avenida del medio”, aclaró que no se trata aún de un armado provincial con estructura concreta, pero sí de una necesidad compartida: “Hay muchos que no se sienten representados ni por Milei, ni por Cristina, ni por Macri. Eso abre la puerta a nuevas construcciones”.

Las secciones como eje y el peso de los intendentes

Para Flexas, la elección de septiembre —al estar separada de los comicios nacionales— beneficia a los jefes comunales y candidatos locales. “Como no hay una boleta nacional que traccione, va a tener más peso el candidato seccional. Y eso va a beneficiar a nuestras poblaciones, porque vamos a tener legisladores que representen los intereses del territorio y no de las cúpulas partidarias”.

En ese contexto, advirtió que la nacionalización de las elecciones está muy influida por los medios, que siguen concentrados en CABA: “Por eso, las secciones con figuras nacionales como la primera o la tercera pueden nacionalizarse. Pero en general, va a ser difícil unificar el mensaje en ocho secciones diferentes”.

La nueva relación con los medios y el fin de la fidelización

Flexas también reflexionó sobre el rol cambiante de los medios de comunicación: “Hoy la mayoría de los jóvenes ya no tienen cable y se informan por redes como TikTok. La televisión quedó para mayores de 40 años y ya no hay fidelidad como antes. Si fallan, cambian de canal o plataforma, no esperan más”. Para el intendente, esto democratiza la información pero también aumenta la responsabilidad de chequear lo que se consume.

Cerró con una crítica a los medios nacionales: “Siempre invitan a los mismos de siempre. No llaman a los intendentes, que somos los que estamos en el territorio. Por eso la crisis de los medios también es culpa de ellos. La sociedad ya entendió que hay intereses detrás de cada pantalla”.