Juan Pablo García: “Con humildad y escucha le ganamos a un macrista duro, montado al caballo de la soberbia”

El intendente de Balcarce, Esteban Reino, habló con Todo Provincial RADIO luego de la victoria electoral que le permitirá iniciar su tercer mandato. Además habló del futuro de Juntos por el Cambio y panorama electoral que se abre de cara al balotaje entre Massa y Milei.

«Es una felicidad enorme que sigan confiando aunque sabemos que no es un cheque en blanco y debemos ratificar ese apoyo día a día. Ganamos por un margen increíble pero no quiere decir que podamos hacer lo que queramos«, aseguró Reino.

Y destacó: «Yo soy un intendente que escucha y que cuando hay que dar marcha atrás porque veo que una medida no gusta lo hago porque no creo que sea una debilidad sino una fortaleza».

Sobre el balotaje y la postura que debe adoptar Juntos por el Cambio, Esteban Reino manifestó: «Creo que el radicalismo debe dar libertad de acción y conciencia. La misma postura la debe tomar Juntos por el Cambio».

Y consideró: «Está demostrado que los dirigentes pueden ir para un lado o para otro y que la gente hará lo que quiera. Es algo empírico pero muchos dirigentes no lo quieren asumir. Lo demuestra Santa Fé, donde Pullaro ganó por más de un millón de votos pero después a Patricia le fue mal».

«Nosotros podemos arreglar con cualquiera de los dos candidatos a presidente, ellos se van a ir re contentos, pero será todo una mentira», advirtió Esteban Reino.

Para el jefe comunal, el peronismo es el «único partido política con estructura que se maneja con los gremios», pero que el votante de JxC es «independiente y solo un puñadito de militantes».

En cuanto a la posibilidad de que el radicalismo rompa con el PRO, el intendente de Balcarce advirtió: «Nosotros compartimos electorado y no podemos ser tan inocentes de dividirnos. Cuándo íbamos solos no superábamos el 12%. Nosotros no podemos comernos el verso del Partido Justicialista».

Por otra parte, el intedente se refirió al perfil de Sergio Massa y planteó: «Lo conozco y estoy seguro que si llega a ser presidente se van a llevar una gran sorpresa porque pondrá gente en los ministerios mucho más de derecha que lo que pretenden. Massa es liberal y viene de la UCD, hasta la ficha de afiliación tiene».

En cuanto a su pálpito para balotaje, Reino manifestó: «No sé cómo reaccionará nuestro votante ni el de Schiaretti que será clave. Todavía hay cosas que están muy calientes todavía. Schiaretti tiene estructura y 4 o 5 puntos maneja».