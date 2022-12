Joven ingeniera de la UNLP se abre paso en la Universidad de Harvard

Con apenas 28 años, la doctora en Ingeniería Emilia Fushimi viene destacándose en su carrera académica y de investigación. Por eso fue seleccionada por Harvard, la prestigiosa casa de estudios de Estados Unidos. Actualmente forma parte de un trabajo científico vinculado al control automático de la glucemia en personas con Diabetes Tipo 1.

La joven profesional fue distinguida hace 5 años tras obtener el mejor promedio de la carrera Ingeniería Electrónica que cursó en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y hace pocos días la UNLP la eligió como Egresada Distinguida de posgrado de la unidad académica.

Desde el 1° de noviembre, Emilia encara un nuevo desafío. Tras ser seleccionada por la Universidad de Harvard, emprendió viaje a Estados Unidos junto a su pequeño hijo de 3 años y medio.

“Mi director, Fabricio Garelli, me comentó que estaba esta convocatoria abierta. A partir de eso, me inscribí por la página de la Universidad. Luego me contactaron para entrevistarme y, unas semanas después, me avisaron que había quedado seleccionada”, explicó.

Por su parte, el ingeniero Garelli, secretario de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, destacó que “es un orgullo para la Universidad pública que una egresada formada íntegramente en la UNLP, tanto a nivel de grado como de posgrado, sea seleccionada en una de las Universidades más prestigiosas del mundo para realizar tareas de investigación en temáticas que están en la frontera del conocimiento. Habla por sí solo del nivel de formación que otorga nuestra Universidad”.

Investigación y nuevos desafíos en Harvard

“Yo hice el trabajo final de Ingeniería Electrónica y luego el doctorado en el Instituto de Investigaciones en Electrónica, Control y Procesamiento de Señales (LEICI) de la Facultad de Ingeniería, ambos en el tema del control automático de la glucemia en personas con Diabetes Tipo 1. El grupo en el que estoy trabajando en Harvard investiga el mismo tema. En particular, actualmente hay dos proyectos principales: control de la glucemia en personas embarazadas con DT1, y estudio del impacto del ejercicio en personas con DT1”, destacó la ingeniera.

Al describir su nueva vida en Estados Unidos, donde tiene previsto estar al menos un año, la joven doctora en Ingeniería destacó: “Llegué hace muy poco y no diría que estoy completamente adaptada todavía. Pero el ambiente es muy lindo y estoy disfrutando mucho conocer nuevas formas y dinámicas de trabajo”.

En la Universidad de Harvard comparte vivencias y experiencias con investigadores de distintas partes del mundo. “Es de las cosas que más me gustan hasta el momento. Hay muchas personas de otros países”, destacó.

“Tengo un hijo de 3 años y medio. Por el momento, no hay una organización definitiva ya que todo es muy reciente. Pero se siente mucho la ausencia de la familia y amigos como red de apoyo, y la limitada disponibilidad de jardines maternales públicos”, concluyó.

La trayectoria de la Dra. Ing Emilia Fushimi

Nació el 25 de diciembre de 1993. Recibió el título de Ingeniera en Electrónica en el año 2016 y el título de Doctora en Ingeniería en 2021, ambos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Integró el Grupo de Control Aplicado (GCA) del Instituto de Investigaciones en Electrónica, Control y Procesamiento de Señales (LEICI) de la misma Universidad y del CONICET. Asimismo, se desempeñó como Jefa de Trabajos Prácticos en el Departamento de Electrotecnia y en el Departamento de Ciencias Básicas. Una de sus principales investigaciones estuvo centrada en el desarrollo de un páncreas artificial, control conmutado y control con restricciones.