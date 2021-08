Un joven denunció que fue discriminado en una cervecería de Bahía Blanca por usar maquillaje: fuerte descargo en redes

Con su hermana y un amigo, Diego fue a tomar un trago y el custodio de la puerta del local no le permitió ingresar.

Un joven de 24 años denunció en las redes sociales haber sido víctima de discriminación al querer ingresar a una cervecería en la ciudad de Bahía Blanca. Según contó en su cuenta de Instagram, Diego aseguró que no lo dejaron entrar al local por ir maquillado y con aros.

“Quería contarles que no me dejaron pasar a Barone de Bahía Blanca por el maquillaje que tenía, de hecho para la próxima me dijeron que me maquille menos”, relato Diego en el posteo que se viralizó, y añadió: “Me parece una actitud que para esta época, para este siglo, para lo que vos quieras, no va. Me parece discriminativo y me parece una mierda básicamente”.

“Quisiera que se sepa que todavía existe la discriminación y que no son joda las marchas ni mucho menos. Existe y está todos los días acá. Basta”, siguió el joven, quien recibió numerosos mensajes de apoyo en los comentarios de su publicación.

El chico además confesó que se fue del bar presa de bronca, tristeza e impotencia, ya que el patovica de la cervecería tuvo una clara actitud homofóbica.

Qué dijo el Bar al respecto

En cuanto a esta situación, desde el bar aseguraron que son “antidiscriminación” y que si no lo dejaron entrar deber haber sido por “un tema del aforo”. Jonatan Garaban, dueño de la cervecería denunciada por Diego, comentó a medios locales que tanto él como el personal “están igual de sorprendidos con este tema”.

Y agregó: “Nosotros somos antidiscriminación, totalmente lo contrario. Lo que puede haber sucedido es que no lo hayan dejado entrar pero por un tema del aforo, de la capacidad del local. En la entrada siempre hay dos o tres personas, la recepcionista, un seguridad y uno de los chicos del personal”.

“Lo llamé a Diego para pedirle disculpas, y las aceptó. Hablé con todo el personal y ninguno me reporto ningún problema en la noche del sábado. Imaginate que si lo llego a descubrir, la persona que lo discriminó va a sufrir una sanción, porque estoy en contra de estas actitudes” concluyó.

El descargo del joven: