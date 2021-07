Javier Martínez pidió que Juntos por el Cambio vaya con listas únicas en los municipios y las secciones electorales

Todo Provincial RADIO entrevistó al intendente de Pergamino, Javier Martínez, que se refirió a la interna de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones PASO. El dirigente del PRO aseguró que lo mejor sería que haya “unidad”.

“Los intendentes vamos a trabajar para la unidad. El jueves tendremos aquí en Pergamino una reunión de los intendentes de la segunda sección con ese espíritu”, adelantó Martínez.

Y subrayó: “La unión nos ha permitido administrar y la gente está conforme. Sería incómodo si nos desunimos, por eso pedimos a las autoridades partidarias que nos permitan trabajar en base a la unión de las secciones y las unidades”.

El dirigente puso como ejemplo a Pergamino, partido que gobierna hace 6 años. “La mitad de mis funcionarios son radicales y la otra mitad son del Pro, aunque también tenemos gente de la Coalición Cívica y del peronismo federal. Para este municipio, plantear unas PASO en la que parte de mis secretarios vayan en una lista y otros en otra sería totalmente inconducente”, opinó.

“Creo que todos entenderán que en los distritos y en las secciones nos conviene trabajar juntos”, reforzó el presidente del PRO de Pergamino que de todos modos reconoció que para la categoría de legisladores nacionales podría haber más de una boleta de Juntos por el Cambio.

De todos modos, Martínez consideró que lo mejor sería “trabajar en la unidad y encontrar los mejores candidatos”, porque “la pelea es con el kirchnerismo y no en el frente interno”.

En cuanto a la decisión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal de no competir en la Provincia de Buenos Aires, el intendente expresó: “Son decisiones muy personales, cada uno transita la vida como puede en determinados momentos. Es respetable y no voy a opinar al respecto”.