Javier Martínez: “En Pergamino, los empresarios no toman empleados por miedo a los juicios laborales”

En diálogo con Todo Provincial RADIO, el intendente de Pergamino, Javier Martínez, criticó la posibilidad de que aumenten las retenciones al agro, criticó los controles de precios y reclamó un “achicamiento sostenido” del Estado. También aseguró que los gobiernos nacional y provincial muestran “serios problemas de gestión”.

“Son recetas viejas que afectan al sector productivo, generan desconfianza y matan las perspectivas de un mejor empleo. En el fondo genera más pobreza“, expresó el intendente de Pergamino sobre la posibilidad de un aumento en las retenciones y agregó: “Creo que el camino es el contrario, hay que armar un esquema para ir bajando las retenciones hasta que desaparezcan, al igual que los impuestos distorsivos como Ingresos Brutos”.

“La contracara es un gasto público que hay que achicar. Se necesita un pacto político para avanzar en ese sentido en forma sostenida”, opinó el dirigente de Juntos por el Cambio.

Para Javier Martínez la única forma de controlar la inflación es “reducir los costos productivos, la carga impositiva y modificar la legislación laboral”.

“Hay muchas cosas para reformar y que haya mayor competencia para que bajen los precios. Puede haber algunas medias excepcionales pero acá se intenta regular el mercado de la oferta cuando ya está demostrado que es imposible. Acá se necesita buena competencia“, remarcó.

“Hay que achicar el Estado”

El intendente de Pergamino aseguró que se debe “dejar de crear cargos y ministerios” y reprochó: “Este gobierno no para de agrandar el Estado cuando en realidad se debería achicar”.

“Hay que discutir seriamente si vamos a regionalizar el país, pensar en poderes legislativos unicamerales y revisar los gastos de las universidades aunque aclaro que estoy a favor de la universidad pública”, comentó.

“Hay un delirio de precios, nadie sabe cuánto valen las cosas. Debemos poner el Estado en caja urgente porque el proceso inflacionario destruye absolutamente todo”, subrayó el jefe comunal.

Consultado sobre la deuda con el FMI y el debate en torno al acuerdo para su refinanciamiento, Martínez opinó: “Los bonaerenses que se levantan todos los días a trabajar saben que si tomas un compromiso hay que pagarlo porque si no seremos los morosos del mundo. Luego podemos analizar si eso debería volver a suceder o no. Por eso creo que había que apoyar al gobierno para no caer en el default. Debemos mirar al futuro, no podemos seguir con déficit permanente y vivir de prestado”.

Martínez pide la reforma laboral

“Tenemos que modificar lo que se debe modificar más allá de que al gremialismo le duela. En Pergamino no se generan nuevos empleos porque los empresarios le temen a los juicios laborales, si no lo entendemos estamos equivocados”, apuntó el dirigente.

Por otra parte se refirió a la propuesta de Juntos por el Cambio de cara al 2023 y adelantó: “A nivel dirigencial vamos a consensuar un plan de 20 puntos para que los ciudadanos que nos voten sepan lo que proponemos. En ese consenso habrá sectores del peronismo porque todos somos conscientes que debemos abanar en una misma dirección y que las alianzas sólo electorales no sirven, como prueba está este gobierno. En 2023 el país va a empezar a marcar un rumbo porque tiene todas las posibilidades de hacerlo porque los alimentos serán el bien más escaso en el futuro”.

Por último, Martínez expresó duras críticas a los gobiernos nacional y provincial por el estado de las rutas. “Vialidad provincial y nacional no cortan el pasto de las banquinas, tienen un problema de gestión muy grande. Si no puede cortar el pasto cómo van a construir rutas nuevas. Con María Eugenia Vidal habíamos logrado algunos avances pero ahora tenemos todas las rutas detonadas nuevamente”, aseguró..