“Jamás dejaré de amarla”: el conmovedor cartel que amaneció en una plaza de Bahía Blanca en el Día de los Enamorados

El Día de San Valentín es una festividad de origen cristiana que se celebra cada 14 de febrero como conmemoración a las buenas obras realizada por el sacerdote San Valentín de Roma.

También conocido como “Día de los Enamorados”, se festeja en varias partes del mundo, entre ellos en la Argentina.

En este contexto, y entre una de millones de historias en esta fecha especial, en Bahía Blanca se dio una situación particular que llamó la atención de quienes lo presenciaron. Según contó Telefe local, en la conocida Plaza Rivadavia apareció un cartel.

“Jamás dejaré de amarla”, expresa el mensaje del enamorado que se identificó como Carlos J.

Sin embargo, el romántico texto se torna triste sobre el final, donde el hombre cuenta que él e Indira ya no están juntos.

A la ruptura de la relación la acompaña con la frase: “Si no era el amor de mi vida, me equivoqué de vida, no de amor”.