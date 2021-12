Iván Villagrán: el intendente que fue albañil, cortó el pasto y logró derribar el miedo contra La Cámpora

Todo Provincial entrevistó a Iván Villagrán, intendente de Carmen de Areco que asumió su mandato con tan solo 34 años, siendo uno de los jefes comunales más jóvenes de la Provincia de Buenos Aires y el país. De orígenes humildes, su historia de vida es una verdadera muestra de la movilidad social ascendente. Fundó La Cámpora en su pueblo y con militancia logró que las críticas contra la agrupación fuesen inocuas.

“A veces no se da cuenta de la importancia y el orgullo que genera en muchos vecinos mi historia de vida. De chico me tuve que hacer cargo de muchas cosas, siempre yendo para adelante, y creo que eso me fogueó”, expresó Iván Villagrán, el joven intendente de Carmen de Areco que logró derribar los estigmas creados por los grandes medios alrededor de La Cámpora y sacar al vecinalismo que gobernaba el distrito desde hacía 12 años.

“Fui ayudante de albañil trabajando con mi tío, también corté pasto para poder tener unos pesos. Cuando terminé el secundario me fui a estudiar a La Plata viviendo en el CEUCA, un centro de estudiantes que tenemos allá. Si no fuera por esa casa nunca hubiera podido estudiar ni se me hubiera cruzado por la cabeza porque nunca podría haber pagado un alquiler”, contó el joven dirigente.

“En La Plata además de estudiar abogacía seguí trabajando porque era la única manera de poder seguir estudiando”, relató.

A mitad de carrera, Iván Villagrán conoció el trabajo de La Cámpora de La Plata y se “enamoró” de la política como herramienta de transformación. Como suele suceder en familias humildes, se transformó en el primer profesional de su familia, aunque ahora su hermano está a punto de recibirse de contador en la Universidad de Luján.

“Mi vieja no terminó la primaria y mi abuela era analfabeta. Todos siempre hicieron laburos de changas y mi papá siempre fue mecánico de autos de gente pobre, por lo que mucha plata nunca hizo. Nunca nos fuimos de vacaciones ni tampoco pudimos hacernos nuestra casa. Por eso siempre tenía como objetivo progresar en la vida”, comentó.

Sobre sus inicios en la política, recordó: “Empecé a militar orgánicamente a los pocos días que murió Néstor Kirchner porque fue un golpe muy duro. Era como un papá para todos y cuando pasó esto había que bancar a Cristina y defender todas las políticas de ampliación de derechos”.

A pesar de que había conseguido un buen trabajo y que su idea original era radicarse definitivamente en La Plata, donde estaba muy “aquerenciado”, por una “decisión política” aceptó regresar a su ciudad natal para armar “de cero” a La Cámpora de Carmen de Areco.

“En el pueblo no había mucha construcción política y gobernaba el vecinalismo. Primero venía los fines de semana, luego renuncié a mi trabajo y comencé a trabajar con Cecilia Comerio en el Senado en la construcción de la segunda sección. En 2015 vine como jefe de ANSES, cuando asumió Macri me sacaron pero ya había entrado como concejal”, recordó.

Para poder dar la disputa, Villagrán apostó por construir “desde afuera” del PJ. “Hicimos nuestra propia básica y militamos mucho acompañando a la gente y gestionando muchas soluciones. Cuando la relación de fuerzas dio para que nos respeten trabajamos para construir una lista de unidad”, dijo y agregó: “Logramos generar una representatividad importante que la gente valoró en 2019”.

Iván Villagrán: cómo enfrentó las críticas contra La Cámpora

“Las críticas primero generaban un poco de impotencia porque en vez de destacar el trabajo se fijaban en pavadas, como las pecheras que usamos durante el gran trabajo solidario que hicimos en las inundaciones de La Plata. Sin embargo, veía que eso hacía que cada vez más personas se sumasen. A pesar de que fue una tragedia, esa experiencia nos fortaleció como organización y pudimos mostrar nuestra capacidad operativa”, aseguró Villagrán.

En la campaña del 2019, el exintendente Marcelo Skansi, representante de un vecinalismo que se alineó con los distintos gobiernos provinciales, utilizó como principal estrategia electoral la demonización de su principal rival por pertenecer a La Cámpora.

“El intendente quería meter miedo usando ese campaña nacional de miedo contra La Cámpora. Sin embargo, en un pueblo de 20 mil habitantes como el nuestro todos sabemos quiénes somos y ese discurso no le funcionó”, destacó el actual jefe comunal.

Sobre este punto, se explayó: “Creo que hay una cuestión cultural y también con la incidencia de los medios masivos de comunicación. Por eso es importante estar bien formados y dar todas las discusiones con total honestidad. Es una cuestión de militar, algo que en muchas ciudades del interior escasean”.

La problemática de la falta de empleo

El intendente de Carmen de Areco, Iván Villagrán, aseguró que uno de los principales problemas en la ciudad es “la falta de empleo que afecta principalmente a las mujeres que representan al 80% de las personas que buscan empleo en el distrito”.

En ese contexto, destacó la política de capacitación con diversidad de género que el municipio está desplegando en el marco del programa provincial “Oficios sin Prejuicios”.

“Muchas mujeres llegan a la Municipalidad ofreciéndose para tareas de limpieza o cuidado y nosotros les proponemos trabajar en la obra pública. Algunas tienen experiencia en pintura o también en albañilería. Les pedimos a las cooperativas y a empresas contratistas que sumen mujeres. Las que entraron están muy contentas y están aprendiendo el oficio, rompiendo con viejos paradigmas de la sociedad patriarcal de la que somos parte”, remarcó.