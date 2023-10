“Iridiscencias”: de qué se trata el fenómeno que explica las “nubes arcoíris” que se vieron en el AMBA

En el “Día de la Lealtad Peronista”, el vicedecano de la Facultad de Periodismo de La Plata y profesor de Historia, Carlos Ciappina, habló con Todo Provincial RADIO, sobre la relevancia del 17 de octubre de 1945. ¿Es posible otro 17 de octubre?

“En la historia se puede trazar una línea divisoria entre antes y después del peronismo. Antes, los espacios públicos y centros de las ciudades eran sólo para las elites. Para los obreros y peones era un mundo de mucho trabajo y poco sueldo, con poca duración de la vida. Era un país muy opulento y muy desigual”, explicó Ciappina.

Y agregó: “Eso es lo que el peronismo vino a cambiar. El primer gran momento de alteración fue el 17 de octubre, cuando comenzó a invertirse la pirámide social. Los primeros reclamos estaban muy vinculados al mundo laboral: mejores salarios, reducción del tiempo de trabajo, vacaciones pagas y derecho al descanso, entre otros”.

Carlos Ciappina, vicedecano de la FPCyS de la UNLP

Por otra parte, el vicedecano de la FPCyS de la UNLP remarcó la “mirada a largo plazo” en cuanto al “derecho al ocio y al disfrute” que tuvo el peronismo y mencionó la «política de turismo social» que desplegó en todo el país.

Carlos Ciappina destacó que durante el primer peronismo “los sindicatos comenzaron a tener un rol también social y cultural como lo era el club oligárquico para las clases altas”, y apuntó: “Comenzó a haber sindicalistas en puestos de poder. Había una casta de elite política conformada por los conservadores y radicales de Alvear que el peronismo vino a romper”.

¿Puede haber otro 17 de octubre?

Ante esta pregunta, el historiador comparó las diferencias del mundo laboral de ese entonces con el actual. “El 17 de octubre de 1945 fue un proceso muy homogéneo en su composición social. Eran los traabajadores y trabajadoras del cinturón industrial del primer y segundo cordón del Conurbano y Capital Federal. Fue un movimiento masivo, espontáneo y homogéneo”, explicó.

Y comparó: “Actualmente en el mundo del trabajo hay una gran heterogeneidad y diversos modos de inserción laboral. Creo que hay un faltante del peronismo actual en cuanto a la elaboración de un discurso y una praxis que unifique un piso mínimo de unidad que garantice capacidad movilizatoria callejera que fue clave para el peronismo”.

En ese sentido, consideró que actualmente “hay pequeños 17 de octubre como la movilización del 24 de marzo y la marea verde cuando se aprobaron las leyes de igualdad de género», pero que «son expresiones homogéneas pero de un vector de la sociedad”.

“Creo que es necesario un nuevo 17 de octubre con una agenda de esta época pero basado en los tres principios del peronismo que siguen teniendo una vigencia absoluta: soberanía política, independencia económica y justicia social”, remarcó Ciappina.

En cuanto a la irrupción de la extrema derecha en Argentina, el historiador analizó: “La propuesta de Milei solo la puedo comparar con la dictadura militar, me parece aberrante que tenga chances. Me genera temor, sobre todo por la juventud y los niños y niñas pero el pueblo argentino no es un empanada que se come de un solo bocado. Si nos sacamos de encima a la dictadura podremos hacerlo con Milei, con todos los instrumentos de la vida democrática».