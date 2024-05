Intendentes del PRO se acercan Gobernación para firmar el cobro del Fondo Municipal

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, convocó a «devolver los derechos que hoy Milei les quita a nuestros pibes, a nuestros abuelos y a nuestros trabajadores», al participar del plenario de la militancia ‘La Patria no se vende’, en Florencio Varela.

«Estamos acá para poner el puntapié inicial de lo que debemos enfrentar en este país. Hoy, el día en que empieza la Semana de Mayo, la semana del renacimiento de la Patria, nosotros renacemos desde el peronismo», afirmó.

En ese sentido, Magario detalló que «la caída del salario es la mayor desde 2001 y la proyección de Unicef para nuestros niños y adolescentes este segundo semestre es del 70 por ciento de la pobreza», al tiempo que aseguró: «El peronismo no puede permitir que estas cosas pasen. Es hora de levantar nuestras banderas».

A su vez, la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires señaló: «La construcción cayó más del 42 por ciento, la producción ha caído más de 21 por ciento en todos los rubros y ahora viene la máxima caída que es la de los comercios y los servicios. ¿Qué puestos de trabajo les van a quedar a los argentinos en este país?».

Ante esto, propuso: «Refundemos un camino junto a Axel diciéndole NO a Milei, NO a la Ley de Bases, NO al DNU».