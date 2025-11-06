Provincial
Intendentes del Movimiento Derecho al Futuro: “Hay otro camino para reconstruir la esperanza”
El Movimiento Derecho al Futuro, integrado por intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires, difundió un documento titulado “Hay otro camino” en el que realiza un balance del proceso electoral y plantea los desafíos del peronismo de cara al futuro. Los jefes comunales destacaron el esfuerzo político y militante que permitió alcanzar una “virtual paridad” con La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre, a pesar de la “injerencia extranjera y el poder financiero” que condicionaron la campaña.
En el texto, los intendentes remarcaron que la decisión del gobernador Axel Kicillof de desdoblar las elecciones provinciales fue “acertada y valiente”, ya que permitió un triunfo histórico en septiembre y demostró que “Milei no es invencible”. Además, convocaron a reconstruir la esperanza desde el territorio, con diálogo, creatividad y compromiso social, afirmando que el peronismo bonaerense debe ser no solo oposición, sino también una alternativa de gobierno frente al modelo de exclusión vigente.
Comunicado completo: “Hay otro camino”
Comunicado del Grupo de Intendentes de la Provincia de Buenos Aires del Movimiento Derecho al Futuro
Tras conocerse el escrutinio definitivo de las elecciones del 26 de octubre, que redujo aún más la diferencia y confirmó que La Libertad Avanza obtuvo el primer lugar con el 41,43% (3.649.988 votos) frente al 41,10% (3.620.634 votos) de Fuerza Patria, los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro de la provincia de Buenos Aires queremos compartir una serie de reflexiones sobre el proceso electoral y, sobre todo, los desafíos que se abren hacia adelante en esta nueva etapa.
Una diferencia de apenas 29.354 votos (0,32%), prácticamente un empate técnico, podría ser una tentación para buscar culpables. Sin embargo, creemos que este no es el momento de enredarnos en discusiones internas alejadas de los problemas reales de nuestra sociedad. Por el contrario, consideramos necesario poner en valor el enorme esfuerzo político, territorial y militante que realizó el peronismo bonaerense, gracias al cual fue posible alcanzar un triunfo rotundo en septiembre y una virtual paridad en octubre, frente a una maquinaria nacional y extranjera sin precedentes.
Dada su obscena injerencia, podríamos decir que fue una exigua derrota frente a las amenazas dirigidas a los ciudadanos argentinos, frente a los fondos multimillonarios extranjeros que desembarcaron con un indisimulable apetito por nuestros recursos nacionales y frente a Trump.
Vemos algunos datos que, puestos en perspectiva histórica, nos permiten examinar avances importantes conseguidos en los dos turnos electorales. El inmenso logro electoral de septiembre quebró un ciclo histórico de 20 años de derrotas electorales consecutivas del peronismo en elecciones legislativas en la Provincia, tras sufrir sucesivas derrotas en las elecciones de 2009, 2013, 2017 y 2021.
Asimismo, sobre un total de 135 municipios, Fuerza Patria se impuso en 100, lo cual resulta indispensable para fortalecer la tarea que venimos desarrollando en defensa de nuestras atacadas comunidades. Sobre un total de 69 bancas legislativas provinciales en juego, obtuvimos 34 y sumamos también centenares de nuevos concejales y consejeros escolares en los municipios gobernados por intendentes peronistas, garantizando gobernabilidad en tiempos difíciles. Se obtuvo además una inédita mayoría absoluta y quórum propio en el Senado provincial, que servirá para defender la tarea del Gobernador mientras sufre el irresponsable asedio del presidente Milei.
En cuanto a las elecciones nacionales del 26 de octubre, Fuerza Patria en la Provincia logró el mejor desempeño electoral en las elecciones legislativas de los últimos 20 años. Y lo más importante: cumplimos con el objetivo central de esas elecciones legislativas ya que a los 15 diputados nacionales que se renovaban, se agregó uno más.
Para poner en perspectiva, y en valor, el respaldo conseguido en octubre se debe recordar que el peronismo en el 2009 logró el 32 % de los votos, en el 2013, el 35 %, en el 2017, el 37 % y en el 2021 el 38%. Aún así, no le pudimos ganar a La Libertad Avanza. Al respecto, es importante subrayar que la gran diferencia entre las elecciones del 7 de septiembre y las del 26 de octubre no estuvo en la cantidad de votos obtenidos por el peronismo, que se mantuvo prácticamente igual —descontando el voto extranjero—, sino en el crecimiento del voto libertario, alimentado por el clima de miedo que generaron de forma planificada y por el fracaso de su propio plan económico que puso al país al borde del abismo, el poder financiero y la intervención política directa del presidente de los Estados Unidos.
De nuestra parte, lo que corresponde es revisar con humildad y seriedad las dificultades que tuvimos para ampliar nuestra base electoral y para integrar a distintos compañeros peronistas que finalmente decidieron competir en listas alternativas que, en conjunto, recolectaron más de 300.000 votos. Dificultades que, sin duda, obedecen a múltiples factores y que deben analizarse con humildad, no para repartir culpas, sino para mejorar y fortalecer nuestro trabajo político de cara a los desafíos que vienen.
Lejos de desanimarnos, este resultado constituye un punto de partida sólido para lo que viene. Los más de 3,6 millones de bonaerenses que respaldaron a Fuerza Patria en ambas elecciones expresan un acompañamiento sostenido que debemos cuidar y consolidar: un respaldo que reconoce el esfuerzo cotidiano de los intendentes y del Gobernador Axel Kicillof por actuar como escudo y red en un tiempo de ajuste tan agresivo y con un Estado Nacional que ha decidido borrarse.
Esa base popular y territorial, lograda a partir de gestiones locales y provinciales que defienden a la gente, es uno de los cimientos desde los cuales construir una alternativa nacional, democrática y federal frente al modelo de exclusión que hoy se impone. La decisión del Gobernador Kicillof de desdoblar las elecciones provinciales fue acertada y valiente: permitió un triunfo histórico que quebró dos décadas consecutivas de derrotas legislativas y demostró algo esencial para el futuro: Milei no es invencible, y su plan de ajuste no despierta la alegría masiva que intentan vender.
De todos modos, el peronismo debe abordar sus tareas pendientes y dedicar toda su energía a los desafíos que se avecinan. Además de ser oposición, debe ser alternativa de gobierno. Desde el peronismo bonaerense, además, no nos interesa “exportar” el modelo al resto de las provincias donde el peronismo tuvo más dificultades electorales; lo que nos interesa es salir a conversar y construir con todos los sectores de la dirigencia política y de la sociedad que se opongan al modelo de Milei y Trump.
No alcanza con la Provincia de Buenos Aires, no alcanza con el peronismo, no alcanza con resistir u oponerse: debemos elaborar colectivamente una propuesta democrática, federal y popular que ofrezca a la sociedad argentina una opción sólida, esperanzadora y amplia frente al modelo de exclusión.
La sociedad argentina, cansada de frustraciones y decepciones, necesita que el peronismo vuelva a representar un horizonte de esperanza y justicia. Por eso afirmamos con convicción que hay otro camino, y que ese camino se construye desde abajo, con diálogo, creatividad, solidaridad y amor por la Patria.
Lo haremos junto al Gobernador Axel Kicillof, quien será —sin dudas— protagonista de la reconstrucción de una esperanza para las mayorías. El peronismo bonaerense demostró que puede ganar, resistir y gobernar. Ahora tiene la tarea de volver a enamorar y proyectar un futuro mejor, sin nostalgias ni rencores, con la certeza de que somos millones los que seguimos creyendo que la justicia social, la producción nacional y la soberanía son los pilares de una Argentina digna, democrática y federal.
Seguimos avanzando, derecho al futuro.
Provincial
ARBA otorgó beneficios impositivos a productores rurales afectados por inundaciones
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) implementó durante este año una serie de beneficios fiscales destinados a productores agropecuarios de 19 distritos bonaerenses que sufrieron graves inundaciones y pérdidas productivas.
La medida forma parte del programa de asistencia que impulsa el gobierno de Axel Kicillof para mitigar el impacto de las contingencias climáticas en el campo. Los beneficios incluyen exenciones del Impuesto Inmobiliario Rural, prórrogas en los pagos y la reprogramación de créditos con el Banco Provincia, dirigidos a explotaciones con más del 50% de afectación.
El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, subrayó que “estos beneficios están dirigidos exclusivamente a quienes desarrollan la actividad agropecuaria como principal fuente de ingresos y vieron comprometida su producción por inundaciones o sequías”. Y añadió: “Nuestra tarea es acompañar a los sectores que producen, generando alivio fiscal en situaciones de emergencia, con una mirada justa y solidaria del sistema tributario”.
Girard también destacó el trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios para evaluar los daños: “La declaración de emergencia o desastre puede ser individual —en campos específicos— o a nivel distrital. En todos los casos, la Provincia realiza un monitoreo técnico riguroso para validar los daños y definir los beneficios de forma transparente y equitativa”.
Los distritos alcanzados por la medida son Bolívar, Carlos Casares, Chacabuco, Chivilcoy, General Alvear, General La Madrid, General Viamonte, Guaminí, Junín, Las Flores, Monte, Nueve de Julio, Puan, Saladillo, Tapalqué, Tornquist, Trenque Lauquen, Veinticinco de Mayo e Hipólito Yrigoyen.
La Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la Provincia de Buenos Aires (CEDABA), integrada por representantes del Estado provincial y entidades rurales, analiza la documentación presentada por los productores y aprueba las declaraciones de emergencia o desastre. Una vez formalizado el trámite, ARBA aplica automáticamente las exenciones o prórrogas impositivas.
Cómo acceder al beneficio
Los productores afectados deben gestionar el certificado de emergencia o desastre ante el Ministerio de Desarrollo Agrario, presentando la documentación de la explotación y la constancia de inscripción en ARCA que acredite el ejercicio de la actividad agropecuaria.
Según la normativa, los productores en zonas de emergencia agropecuaria deben acreditar al menos un 50% de afectación en la capacidad productiva, mientras que en los casos de desastre agropecuario el porcentaje asciende al 80%.
Durante el período de vigencia del beneficio, se suspenden las ejecuciones fiscales por seis meses y se otorgan prórrogas automáticas para los vencimientos de créditos con el Banco Provincia.
Con estas medidas, el gobierno bonaerense reafirma su compromiso con el desarrollo productivo y con una política fiscal orientada a sostener el trabajo y la producción en el interior provincial.
Provincial
López y Girard defendieron la Ley de Presupuesto 2026 en la Legislatura bonaerense
El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, y el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia (ARBA), Cristian Girard, presentaron ante diputados y senadores bonaerense los lineamientos de las leyes de Presupuesto, Impositiva y Financiamiento 2026 ante legisladores bonaerenses. La exposición se realizó junto a la vicegobernadora Verónica Magario y el presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera.
Durante su presentación, López destacó que los proyectos “se enmarcan en una crisis profunda que están padeciendo especialmente las y los bonaerenses, producto de las políticas nacionales de ajuste y recorte de recursos”. El Presupuesto contempla un superávit económico de $1,54 billones, que permitirá financiar el 49% de la inversión de capital del próximo año.
El ministro subrayó la importancia de aprobar estas herramientas para garantizar la continuidad del plan de infraestructura, la sostenibilidad fiscal y el rol de la Provincia como escudo ante la crisis. “Estamos a disposición de las y los legisladores para trabajar en conjunto y aprobar estas herramientas, que son imprescindibles para que el Gobierno de la Provincia continúe siendo un escudo para las y los bonaerenses”, expresó.
El proyecto prevé una inversión de capital de $3,2 billones, con una fuerte orientación hacia áreas esenciales como Promoción y Asistencia Social ($1,7 billones), Salud ($1,7 billones), Educación ($1,3 billones) y Seguridad y Servicio Penitenciario ($1,4 billones). Además, se destinarán $60 mil millones a políticas productivas.
Por su parte, Girard explicó los principales ejes de la Ley Impositiva 2026, destacando una medida central: la baja de la Patente Automotor, que beneficiará a tres de cada cuatro bonaerenses. “Estamos bajando nominalmente la patente al 75% de las y los propietarios de vehículos, gracias a una reformulación de las tablas”, señaló el titular de ARBA.
El funcionario explicó que la iniciativa corrige los saltos de alícuota generados por la suba del precio de los autos y la falta de actualización durante 2025. “Esta medida recompone la equidad, protege a los sectores medios y evita que la presión impositiva recaiga desproporcionadamente sobre ellos”, agregó.
El nuevo esquema plantea pasar de 15 tramos a 5, con una alícuota mínima de 1% y máxima de 4,5%, lo que ubica a la provincia entre las de menor costo de patente del país. En cuanto al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, no se prevén incrementos de alícuota para ninguna actividad, manteniendo el régimen de alícuotas diferenciadas e incorporando una actualización de tramos del 40%, que beneficiará a 46.000 PYMES.
Finalmente, la Ley de Financiamiento busca mantener la sostenibilidad de la deuda provincial y garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras de la Provincia de Buenos Aires.
Provincial
Larroque pidió aprobar el Presupuesto bonaerense 2026 y refinanciar la deuda que dejó Vidal
El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, advirtió que “se hace acuciante poder contar con la ley de Presupuesto y de refinanciamiento de la deuda” para el año 2026, debido a que “estamos en una situación muy delicada”.
El funcionario recordó que este año la Legislatura bonaerense dejó al gobierno sin esas herramientas y subrayó que “el Presupuesto es un ordenador de la gestión y, a diferencia de lo que ha sido a nivel nacional, la voluntad del Gobernador es que el pueblo conozca cuáles son las intenciones del Ejecutivo en términos de asignación de recursos”.
En ese marco, Larroque destacó que “en este contexto de crisis y recesión por las políticas de ajuste que tantas dificultades nos trae día a día, es fundamental el refinanciamiento de la deuda que nos dejó Vidal”, y explicó que “sin ese instrumento tendríamos que afectar recursos que son imprescindibles —en materia de asistencia social, así como en las distintas prestaciones del gobierno provincial— para cubrir esos vencimientos”.
Asimismo, alertó que “a la histórica ecuación de reparto injusto de recursos contra la Provincia se le agrega una caída pavorosa de la recaudación por las políticas del gobierno nacional”, además de “la quita ilegal y discrecional de recursos de la Nación a la Provincia en una cuestión gravísima que perpetra el presidente Milei hacia los 17 millones de bonaerenses”.
Críticas a Milei y a Santilli
Tras las declaraciones del ministro del Interior, Diego Santilli, quien aseguró que el presidente no invitó a Axel Kicillof al encuentro con gobernadores por no haber firmado el Pacto de Mayo, Larroque respondió que “me gustaría saber qué significó ese acuerdo, porque aquellas provincias que sí fueron también se vieron perjudicadas por el gobierno nacional”.
Para el dirigente peronista, “esto tiene que ver con chicanas y argumentos falaces porque no pueden explicar por qué motivo se deja afuera de esta convocatoria a un grupo muy reducido de provincias”, al tiempo que recordó que “el Gobernador se ha cansado de pedirle reuniones al presidente Milei”. Y sentenció: “Para trabajar siempre estamos, las chicanas se las dejamos a Santilli”.
“Nos gobierna una fuerza de ocupación”
El ministro también lanzó duras críticas al gobierno nacional al afirmar que “nos gobierna una fuerza de ocupación”. En ese sentido, denunció que “la intervención del gobierno de Estados Unidos no solo es en materia económica-financiera, sino también política”, y sostuvo que “se ven los dedos del país del norte en todo esto”.
Según explicó, “lo hicieron previo a las elecciones y ahora con estos cambios de gabinete están ordenando un dispositivo político que venía teniendo muchos problemas, tratando de seducir a ese sector que había tomado una mirada precautoria respecto del gobierno nacional, poniendo a una figura referenciada con el macrismo como Santilli”.
Larroque remarcó que “están buscando aislar a Axel Kicillof, que emerge como la esperanza de la reconstrucción de un proyecto nacional en la Argentina”.
Respecto de la discusión interna en el peronismo, el exdiputado nacional planteó que “a todos nos encantan los debates, pero hay 17 millones de bonaerenses que esperan respuestas del gobierno de la Provincia, así como el resto de los argentinos, que esperan poder ver con esperanza una salida en 2027”.
Por eso consideró que “el peronismo debe terminar esta fase de transición y debate para ofrecer una propuesta constructiva que nos muestre un camino de futuro, porque nadie quiere seguir enredado en discusiones que no han mostrado resultados prácticos”.