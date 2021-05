El intendente de Tres Arroyos contó que están internando pacientes en los pasillos del hospital

La situación sanitaria del partido ubicado en el sur de la provincia es crítica y los hospitales se encuentran totalmente saturados. El intendente Carlos Sánchez contó que tuvieron que internar pacientes en los pasillos.

“La situación es muy difícil. Sobre las medidas tomadas vamos a hacer un control muy fuerte y estricto”, aseguró el jefe comunal al medio local La Voz del Pueblo.

“No hay más camas en el Hospital. De hecho, hoy había dos personas internadas en el pasillo, a quienes se les brindaba oxígeno con tubo. Una de ellas fue derivada a La Plata”, señaló Sánchez.

El Hospital Pirovano y la Clínica Hispano están al tope de su capacidad. Las autoridades trabajan para habilitar la internación de pacientes no Covid en Policoop para descomprimir el resto del sistema.

En las últimas horas, pacientes de Tres Arroyos fueron trasladados a una terapia intensiva de La Plata, otros dos a Bahía Blanca y hay más pacientes esperando que llegue la derivación que se gestiona en forma centralizada a nivel provincial.

El intendente vecinalista advirtió que para garantizar el cumplimiento de la cuarentena estricta se cobrarán multas a “todos los que no cumplan con las restricciones, ya sea fiesta clandestina, comercio abierto fuera de la hora permitida o persona que ande por la calle sin certificado de circulación”.

Al momento de anunciar el pase a Fase 2, Sánchez había advertido: “No hay más camas, no se puede atender, estamos tratando de no internar llegando con la ambulancia a las casas y tratando de que los familiares y alguna enfermera pase de vez en cuando a ver si puede frenar un poco la situación de la persona contagiada. Eso no es normal, se va a empezar a morir gente en las casas”.

Días atrás se conoció que ante el incremento de los fallecimientos, el municipio avanza con una obra de ampliación del cementerio local.