Un intendente radical criticó a Patricia Bullrich: “Tendría que tener reparos en hacer ciertas declaraciones”

El gobernador Axel Kicillof encabezó en Magdalena el acto de inauguración de la Escuela Primaria N°25, que había sufrido un incendio en 2021, y presentó el programa “Escuelas Conectadas”. Durante el acto, el intendente radical Gonzalo Peluso pidió bajar la tensión política y estar “alerta para que no repitan barbaridades, que son incomprobables pero que llevan a este límite entre la violencia, el odio, que degrada a la sociedad”.

En compañía del director de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde; la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez y el intendente Gonzalo Peluso (UCR – Juntos), Kicillof también presentó el programa “Escuelas Conectadas”, una iniciativa que tiene como objetivo dotar de conectividad a todas las escuelas de gestión estatal mediante la instalación de dispositivos que proveen conexión de banda ancha, ampliando las formas de aprendizaje y apuntalando las trayectorias educativas de las y los estudiantes bonaerenses. Ya cuenta con 3.600 instituciones conectadas, en tanto que se proyecta llegar a 5.500 a fines de 2022.

“En el 2015 había cimientos para la escuela en un baldío recuperado y cambio el gobierno. Había una política que no comparto, que escuelas con matrículas pequeñas, no eran viables, caras y cerraban. En Berazategui mandaron un camión y se llevaron todos los materiales comprados. Nosotros decidimos que todas las escuelas rurales se abren y las que quedaron sin terminar se finalizan, este debe ser un edifico abierto para el pueblo”, apuntó el gobernador.

Después de un gran trabajo de la comunidad, el municipio y la Provincia, tenemos la alegría de inaugurar el nuevo edificio de la EP 25, la ES 9 y el JIRIMM 1 de Magdalena, que en 2021 sufrió un incendio que arrasó con el lugar y en un año volvimos a ponerlo en pie. pic.twitter.com/hjs8cexf1y — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 8, 2022

Y remarcó: “En poco más de mil días de gestión, hemos conectado casi cuatro escuelas por día y estamos listos para seguir distribuyendo computadoras a los estudiantes secundarios. Que los chicos y chicas de la Provincia empiecen a recuperar el derecho a la conectividad, implica que puedan ingresar al mundo actual en condiciones de igualdad”.

A su turno, el intendente radical Gonzalo Peluso manifestó: “La política es la única herramienta que transforma la sociedad, no la transforma ni el poder económico, ni el mediático, la transforma la política a través de los militantes políticos. Yo tengo mil cosas que no comparto con Axel, pero fue electo legítimamente, entonces tengo que ser respetuoso de esa mayoría que lo eligió. Obviamente vamos a hacer lo posible desde nuestro espacio para presentar un candidato mejor y ganarle el año que viene, pero terminada la elección se terminaron las diferencias”.

Sobre el atentado a Cristina Kirchner, el jefe comunal expresó: “No tenemos un pasado livianito nosotros y eso nos tiene que preocupar, alertar. Los que tenemos responsabilidad de gobierno tenemos que ser constructivos y mesurados y no quedarnos con los sloganes. Yo miro mucho los canales de noticias y son preocupantes las declaraciones de un comunicador que está llegando a miles de hogares, yo hablo con mis hijos que son adolescentes y les gusta la política y tenés que estar alerta para que no repitan barbaridades, que son incomprobables pero que llevan a este límite entre la violencia, el odio, que degrada a la sociedad”.

En clara alusión a Patricia Bullrich, titular del PRO nacional, Gonzalo Peluso reprochó: “Se refleja con mucha más virulencia en las declaraciones políticas. Me parece que la presidenta de uno de los partidos más significativos de la oposición tendría que tener ciertos reparos en hacer ciertas declaraciones. No podemos estar agrediéndonos por el solo hecho de pensar distinto, eso no lleva a ningún lado”.

“Hubo un quiebre a partir del 1 de septiembre, esa va a ser nuestra posición en el Foro de Intendentes Radicales, de respetar la institucionalidad. Si no, el Foro Radical seguirá funcionando y se seguirá vinculando con el gobierno de la Provincia y nuestros legisladores en la Legislatura seguirán trabajando. Porque cuando el Gobernador lleva el Presupuesto, a ahí hay muchos recursos que a los intendentes nos cambian o no la gestión, y haber sacado el último Presupuesto es un ejemplo de acuerdo político, lo mismo cuando fue nombrado Federico Thea en el Tribunal de Cuentas. En la Provincia hay otra convivencia”, remarcó.

Kicillof agradeció las palabras del alcalde, a las que calificó como “muy valientes”, y añadió: “Yo también he dicho cosas fuertes, que me pondrán ahora causas judiciales, pero lo que pienso lo pienso. Creo que hay una foto emblemática por estos días, que cuando fueron los levantamientos durante el gobierno de Alfonsín, sin que lo convocaran, Antonio Cafiero fue a la Casa Rosada y apareció en el balcón abrazando a Alfonsín.

“Hay momentos en los que uno debe bajar los decibeles, bajar algunas banderas y largar la calculadora, agregando que “es una cuestión de coraje, porque así como casi matan a la presidenta, comprendiendo la historia se repite, entonces estamos alarmados”, consideró.

El mandatario provincial añadió: “A mí me resulta más cómodo trabajar con los intendentes del radicalismo, con algunos del PRO también. Porque un intendente radical del interior necesita obras, educación, salud y es lo que yo vengo a traer. A un intendente como el de Magdalena no le sirve si se toma deuda para la especulación y pasan las cosas que pasan. En los ’90 nosotros también tuvimos gobiernos que hicieron eso y yo no estoy de acuerdo, quiero hacer una cosa distinta y volver a un peronismo desarrollista como lo fue con Mercante y Perón”.

A partir de una inversión de 49 millones de pesos, se construyó el complejo que comparten el Jardín de Infantes Rural de Matrícula Mínima (JIRIMM) N° 1 y las escuelas Primaria N° 25 “Merceditas de San Martín” y Secundaria N° 9. De esta forma, se brinda una solución a 54 alumnos y alumnas de los tres niveles y a la comunidad educativa de Magdalena, tras el incendio que había destruido el edificio escolar de las instituciones en mayo de 2021.