En el marco de la celebración del 116° aniversario de la localidad, el Mandatario agradeció a los vecinos por su apoyo, instó a combatir la inseguridad en forma comunitaria y reconoció al chófer de Emtupse que continúa trabajando, a pesar de la medida de fuerza.

En una celebración realizada junto a la Casa de la Cultura, este sábado por la noche, el intendente municipal, Guillermo Britos, encabezó el acto en conmemoración del 116° aniversario de la fundación de Moquehuá.

Palabras del Intendente

En primer lugar, el Jefe Comunal hizo referencia al conflicto en el transporte público, sobre lo que sostuvo: “Hace 40 días Chivilcoy está viviendo un paro salvaje, totalmente injustificado, llevado a cabo por 26 empleados que son privilegiados dentro del municipio”.

Al respecto, ahondó que “estos empleados tienen sueldos mayores incluso a los de nuestros secretarios, y con extorsiones, a través del gremio, perjudican a los vecinos de Chivilcoy que usan el servicio”.

En este sentido, remarcó que “hay un chófer que ha tomado otro camino; se trata de Gabriel Rodríguez, quien a pesar de los insultos y aprietes, no dejó en banda a los vecinos de Moquehuá y ahora se ha sumado otro compañero que está haciendo el turno de la tarde”. Por este motivo, le hizo entrega de un reconocimiento.

Asimismo, adelantó que “lamentablemente la empresa va a tener novedades nada buenas en los próximos días”, pero dejó en claro que “Gabriel seguirá siendo parte de nuestro equipo porque se lo merece”.

En relación al 116° aniversario de Moquehuá, el Mandatario que es oriundo de este pueblo, destacó el “privilegio que es haber nacido y vivir en una localidad como esta” y le pidió a los vecinos: “Hagamos un gran esfuerzo para mantener la tranquilidad en este paraíso”.

Más tarde, indicó que “diariamente escuchamos noticias complicadas en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires» y alertó que “a veces, hay gente que por diferentes motivos se acerca a estos lugares con malas intenciones”.

Respecto a un hecho de inseguridad que ocurrió en la localidad ayer, expresó: “Gracias al rápido accionar de un vecino, que alertó a Guardia Urbana, la Policía, detuvo a dos personas que robaron en un quiosco”.

“Fueron dos personas que no son de Moquehuá, pero viven acá, algunos son traídos no sabemos con qué motivación y hay otros que vienen de localidades vecinas”, informó.

En relación a esto, destacando el compromiso del vecino, expuso: “Tenemos que hacer el esfuerzo para erradicar a aquellos que quieren vivir del delito y perturbar la tranquilidad de nuestro lugar. A quien vaya por ese camino lo vamos a echar o haremos que termine tras las rejas; pero esto es una tarea que requiere un trabajo comunitario”.

De esta forma, enfatizó que los problemas de inseguridad “no se resuelven escribiendo en Facebook o mandando mensajes a la radio” y aseveró que “no debemos perder esta tranquilidad, así que no debemos dejarnos estar, para no sufrir ningún hecho grave, como lamentablemente está ocurriendo en otros lugares”.

A continuación, en base a la gestión municipal, aseguró que “vamos a cumplir todo lo que hemos comprometido” y sentenció respecto al contexto nacional y provincial que “se deben dejar de lado las diferencias para resolver los graves problemas que tiene la provincia de Buenos Aires”.

“Debemos unirnos porque hay temas que están por fuera de lo político-partidario, como, por ejemplo, la seguridad, la educación, la salud están por encima de eso, y debemos ocuparnos responsablemente”, exclamó.

Seguidamente, consignó: “Cuentan con nosotros para colaborar en todo lo que necesitan y merecen;

falta mucho por hacer pero sabemos del compromiso de los empleados municipales de Moquehuá y el nuestro que es brindar respuestas rápidas y estar junto a aquel que necesite ayuda”.

Por último, en un mensaje directo a los moquehuenses, manifestó: “Valoro el respeto de todo el pueblo de Moquehuá, me voten o no, porque lo principal es trabajar en conjunto en beneficio de la comunidad”. “Sin el apoyo de ustedes no sería intendente, que es algo que agradeceré por siempre”, cerró.

Palabras del Delegado

El delegado municipal, Alejo Cuadrelli, destacó el trabajo intenso llevado a cabo el año pasado, que incluyó: “además de los servicios diarios, el arreglo de 50 cuadras de tierra con escoria y la reparación del resto; el cambio de alcantarillas y tubos; y la construcción de 36 nichos nuevos en el Cementerio”.

Asimismo, hizo hincapié en la maquinaria con que se ha dotado a la Delegación. “Hemos incorporado un disco, una pala cargadora, una retropala excavadora y un camión compactador, siempre con el objetivo de brindar más y mejores servicios”.

Luego, Cuadrelli remarcó la labor articulada con 13 instituciones locales que “nos acompañan hoy y que han trabajado junto a nosotros para este festejo, como también por el acompañamiento mutuo de todo el año” y extendió su agradecimiento a los productores rurales por “sumarse al desfile de máquinas agrícolas que hemos dispuesto volver a hacer en esta ocasión”.

Reconocimiento

Tradicionalmente en los actos por el aniversario de las localidades rurales, el intendente municipal hace entrega de reconocimientos a vecinos destacados de la comunidad. En este caso, fue elegida Amalia Raquel Gazzaniga Britos de Zamora.

Desarrollo de la jornada

Previa al comienzo del acto protocolar, tuvo lugar la misa. Posteriormente, el público presente y las autoridades municipales disfrutaron de la actuación de “Destellos de Tradición de Moquehuá» y luego del desfile de representantes de instituciones locales, gauchos y máquinas agrícolas.

Tras esto, en la parte musical, estuvieron presentes Giorgina Maceda, Érika y David Palermo, y artistas locales, con la animación de Juan Embarbe. Además, completaron el marco, artesanos de Moquehuá y Feria Bio.

Presencias

Acompañaron al Intendente municipal, la vicepresidente del Concejo Deliberante, Daiana Raulier; la jefa de Gabinete, Marcela Sabella; el secretario de Gobierno, Ezequiel Pinotti; el delegado de la localidad, Alejo Cuadrelli; junto a demás funcionarios municipales; concejales; consejeros escolares, inspectores y abanderados de instituciones educativas, sociales, fuerzas de Seguridad y ex combatientes de Malvinas.