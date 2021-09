El intendente de Benito Juárez se mostró optimista de cara al 14 de noviembre: “Vamos a revertir el resultado”

En las últimas horas el intendente de Benito Juárez, Julio Marini, aseguró que los bonaerenses “evaluarán más profundamente” su voto en las elecciones del 14 de noviembre.

El jefe comunal señaló que la gestión de la Provincia y de la Nación “no se merecían” el último resultado de las PASO porque acompañaron con “obras, insumos y asesoramiento” a todos los municipios.

Además Marini destacó que “yo lo veo al gobernador Axel Kicillof y a los intendentes con mucho ánimo y polenta de cara a las elecciones generales. Creo que vamos a tener un resultado muy positivo”, en declaraciones con Siete Colores por FM 97 Une.

Explicó que “mucha gente no fue a votar porque en muchos distritos no había internas nuestras y no había interés. Así que ahora estamos haciendo el trabajo de militancia y lo vamos a revertir. En noviembre, la situación va a ser otra. Vamos a trabajar puerta a puerta”.

Marini admitió que fue también “un voto bronca porque muchos vecinos no pudieron festejar cumpleaños, muchos jóvenes no pudieron ir al boliche” y señaló que “la pandemia nos hizo restringir libertades, para cuidar la salud. A veces eso no gusta y creo que para noviembre va a haber un cambio. Y van a poder evaluar más profundamente la situación”.

Además, Marini señaló que si bien, en el caso de su distrito “Juntos” “reunió el techo que tienen y tuvo siempre” igualmente “llama la atención ese acompañamiento y preocupa la falta de memoria porque ese modelo de país no sólo dejó las fábricas cerradas y una gran deuda sino que además durante la pandemia trabajó contra el programa de vacunación de Nación y Provincia”.

“Todo el tiempo todas las expresiones de “Juntos” fueron contra la planificación y el trabajo titánico de Nación y Provincia para salvar vidas” destacó el jefe comunal.

Por último Marini afirmó que desde Nación y Provincia “no se hicieron mal las cosas. Nos dieron muchas obras. Todos los partidos más allá de su conducción recibieron muchísimas obras. Quizás no nos dieron tiempo de llevar adelante todo lo que teníamos planificado”.

Y agregó: “Durante la pandemia no le soltaron la mano a ningún intendente. Nos acompañaron con obras, insumos, asesoramiento. Es un resultado que no se lo merecían”.