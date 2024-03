“Ingresos masivos y simultáneos”: cómo será la protesta de los estatales contra los despidos masivos

El próximo miércoles 3 de abril, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará una nueva Jornada Nacional de Protesta con «ingresos masivos y simultáneos» a todos los organismos nacionales y ministerios. “Milei encabeza un Gobierno dañino y cruel”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato.

“Los estatales ya empezamos a recibir miles de telegramas de despidos, pero el día 3 de abril igual nos vamos a presentar en nuestros puestos de trabajo, haciéndolo exclusivo responsable por cualquier hecho violento que hubiera que lamentar”, indicó el referente de ATE.

El gobierno nacional confirmó 15 mil despidos ejecutados en toda la administración pública mediante la no renovación de contratos que vencen el 31 de marzo. El resto será renovado por otros tres meses, por lo que a fines de julio se repetiría la misma situación.

En esta línea, Aguiar continuó: “Esperamos que no se repitan escenarios del pasado, que la Administración Pública no esté militarizada y la Policía no bloquee las puertas de los ministerios con listados de quienes sí y quienes no pueden ingresar”.

Entre los despidos hay trabajadores de 10, 15 y hasta 20 años de antigüedad que permanecieron en condición de contratados por el alto grado de precarización que existe en el empleo estatal. Entre los cesanteados en organismos hay científicos y personal altamente calificado.

“El Presidente y sus funcionarios que tanto hablan de respetar la ley, han decidido quebrantar normas fundamentales y violar el derecho constitucional a la estabilidad en el Empleo Público, como figura en el artículo 14 bis. Cada cesantía se convierte en un calvario para el trabajador y la familia que la sufre, pero también detrás de cada puesto de empleo que se pierde, hay una política pública que se desmantela”, apuntó el Secretario General de ATE.

De cara a lo que será la jornada de ingresos del próximo miércoles, Aguiar concluyó: “Frente a esta tragedia social que están provocando, nos vamos a defender con las herramientas más efectivas que tenemos, que es ejerciendo nuestros derechos constitucionales de huelga, manifestación y libertad de expresión. Como son peligrosos y despiadados, anticipamos nuestro repudio a cualquier hecho de represión que desde la Casa Rosada se pudiera ordenar”.

En una nota firmada y dirigida al Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, el sindicato informó que la medida de fuerza nacional se desarrollará en reclamo de: