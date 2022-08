Incendios en el Delta: Manuel Passaglia dijo que “el ministro Cabandíe es un inútil” y salió a pedir su renuncia

La extensión de los incendios en las islas del Delta del río Paraná hizo que el humo llegase a Capital Federal y el Conurbano bonaerense. Por estar muy cerca del fuego, San Nicolás es una de las ciudades más afectadas y su intendente Manuel Passaglia vertió duras críticas contra el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié.

En diálogo con Todo Provincial RADIO, Manuel Passaglia expresó: “Esta problemática la sufrimos todas las ciudades de las orillas del Paraná que somos vecinos de las islas de Entre Ríos que se incendian. En San Nicolás es lamentable lo que estamos viviendo“, y describió: “Tenemos problemas de respiración, dolor de cabeza, las guardias llenas de consultas por afectados, cae ceniza en forma permanente”.

Por esta problemática, el jefe comunal apuntó directamente contra el ministro de Medio Ambiente de la Nación, Juan Cabandié. “Este es el tercer año consecutivo y no tenemos respuesta. El primer año pensamos que era nuevo y que lo podía haber tomado desprevenido. El segundo año nos generó dudas que no hicieran nada, este es el tercer año consecutivo y nos dimos cuenta que el ministro Cabandíe es un inútil que no se hace cargo de la situación”.

Y reforzó: “Ya son un millón de hectáreas del delta del Paraná que se quemaron con todo el desastre natural que eso implica. Son tres provincias más Capital Federal las que están afectadas por el humo, es claro que la principal responsabilidad es del ministro de Ambiente”.

RESPIRAMOS CENIZAS

Esto tenemos que soportar los nicoleños por la inoperancia del Ministro @juancabandie. Lo denunciamos en 2020 y cada año que pasa es peor. Siguen sin hacer nada. Si no sabe o no quiere resolver el problema, debería dar un paso al costado. pic.twitter.com/7GIfbmwSS4 — Manuel Passaglia (@manupassaglia) August 16, 2022

En cuanto a la situación actual y las medidas a tomar, el intendente de San Nicolás manifestó: “Lo primero es apagar los incendios, traer aviones hidrantes y poner todo el personal necesario para que no se sigan quemando. Lo segundo es hacer un plan de prevención para que no siga sucediendo y el tercer punto es hacer las denuncias y llevar pruebas para que la justicia actue y caiga con todo el peso de la ley. Lamentablemente no se está haciendo nada de todo esto”.

Manuel Passaglia consideró que se requiere “una acción inmediata porque está situación es innvible”, y graficó: “En San Nicolás caminás por la y te caen las cenizas. La guardia del hospital está abarrotada por gente con problemas respiratorios y dolor de cabeza. Hay humo en el cielo, no se ve el sol”.

Manuel Passaglia: “El ministro tiene que estar en el lugar de los incendios”

El jefe comunal nicoleño aseguró que este año los incendios en las ilas del Paraná comenzaron en mayo pero resaltó que la problemática tiene lugar por tercer año consecutivo. “No vemos que nadie se haga responsable. Seguramente hay focos de incendios con sus responsables pero la máxima responsabilidad es del ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié. No puede no hacerse cargo del millón de hectáreas que se quemaron”, apuntó.

Y argumentó: “Cuando el problema se da durante tiempo y con tantos focos de incendio es responsabilidad del Estado y del ministro. No puede ser que no haya un plan de alerta temprana. El ministro tiene que estar en el lugar de los incendios, acompañando a los brigadistas y a los vecinos que sufren la problemática”.

#Humo #IncendiosForestales Así es la vista desde un piso alto en San Nicolás a esta hora… 👇👇👇 pic.twitter.com/7tqhJMdJEw — Paulino Rodrigues (@paulinor76) August 16, 2022

“Alguien se tiene que hacer cargo y para eso está el Ministerio de Medio Ambiente. Luego puede invitar a gobernadores, intendentes, somos muchos los que quereremos colaborar. Pero lo primero es hacerse presente en el lugar y combatir la urgencia”, expresó Passaglia.

“Deberían estar todos los aviones del Ministerio de Medio Ambiente trabajando en San Nicolás y Rosario. Es muy grave lo que está pasando y no hay una sola respuesta. En tres años, el ministro nunca me llamó para saber cómo estamos los nicoleños”, reprochó el intendente de Juntos.

Por otra parte, Passaglia aseguró que en la región “hace 3 meses que no llueve en la zona y eso agrava la situación”, y sentenció que de los tres años consecutivos con incendios en las ilas “este es el peor”.

“Camino por la ciudad y los vecinos me piden que haga algo porque es invivible pero no tengo respuesta para la gente“, aseguró el intendente y opinó: “El primer paso para solocionar esto es hacerse cargo pero lamentablemente el kichnerismo siempre que hay un problema empieza a repartir responsabilidades para todos lados para que todo quede en la nada”.