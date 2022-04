Horóscopo del 4 al 10 de abril: mirá las predicciones astrológicas día por día

La astrología es una práctica milenaria que trascendió diversas culturas y se afianza cada vez más en el presente, como una manera de interpretar la realidad y la esencia del ser humano para aprender, crecer y evolucionar. Horóscopo semanal del 4 al 12 de abril, día por día.

HORÓSCOPO DEL LUNES 4 DE ABRIL

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Mientras se produzcan disputas en el área laboral más distancia habrá entre las personas con quienes deberían tener más tacto al relacionarse. Serenar los impulsos es una lección de vida que colabora con el bienestar. El amor con sensaciones similares.

Momento: de color azabache.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Se cubre y se termina finalmente un problema económico. Los taurinos lograrían saldar deudas pronto. El día con trámites y movimiento en el área comercial. El amor de estos sensuales románticos, dará posibilidades nuevas en los vínculos.

Momento: de color amarillo oro.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Sin adelantarse a los acontecimientos del corazón, pasarían una jornada tranquila. No piensen cosas que no son y busquen contar con su propia confianza hacia ustedes mismos y hacia los demás. El ámbito laboral calmo y armónico.

Momento: de color zanahoria.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Los regidos por la sugestiva Luna, hoy verán cumplidos sus presentimientos respecto a sus allegados. Busquen comprender que no siempre las cosas son como queremos. Llegan aires nuevos trayendo frescura y posibilidades.

Momento: de color blanco lunar.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Leoninos primará hoy su gran rasgo comprensivo frente a situaciones de otros. Aflorará la lealtad a sus sentimientos y se comprometerán con fidelidad y respeto. Novedades en el área financiera que les daría el alivio esperado. Vayan paso a paso.

Momento: de color plateado.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Virginianos con fuerte templanza y reserva afrontan circunstancias conflictivas en su área laboral. No trunquen los planes que tienen en mente sobre poder crecer, la vida sigue dando cosas positivas. Amor consolidado y unido.

Momento: de color azul.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Variable estado de ánimo para estos sensibles del Zodíaco. Las situaciones comunes de roces para Libra son catástrofes. Busquen trabajar internamente esta condición innecesaria. Finanzas con recompensa y alivio.

Momento: de color rojo.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Escorpianos con muchos movimientos en esta jornada con suficiente energía para poder dar fin a situaciones conflictivas en todos los planos donde las tengan. Firman, concuerdan y comienzan algo nuevo en sus vidas. Estén atentos a las oportunidades.

Momento: de color dorado.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sagitarianos muy comprometidos con sus ideales, en esta jornada activa demuestran sus talentos en entrevistas o en el propio trabajo. Reconocimiento y crecimiento con mucha lucidez y compromiso. Amor algo alejados, observen.

Momento: de color amarillo fuerte.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Variación y renovación en el plano de las actividades para los muy organizados capricornianos. Plasman nuevas ideas y mejoran el rendimiento del trabajo. Sentirán que completan una jornada atractiva y constructiva. Frescura.

Momento: de color melón.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Una buena jornada productiva y relevante en el área de las actividades. Los acuarianos reconocidos y con entusiasmo. Entrevistas lúcidas con expectativas buenas. El amor con mayor cercanía. Reconocen errores y reanudan diálogos.

Momento: de color fucsia.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

A veces no nos damos cuenta que somos imprudentes y cometemos errores que generan roces. La interpretación sobre las acciones de otros no siempre son las mismas, observarse es importante. Presten atención a los gastos y traten de marcar las prioridades.

Momento: de color cobre.

HORÓSCOPO DEL MARTES 5 DE ABRIL, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Hacer frente a situaciones inesperadas y salir triunfantes. Es importante valorar nuestros éxitos y virtudes. El amor de los arianos con mucha necesidad de poder plasmar de manera más comprometida el amor que se siente. Soluciones.

Momento: de color rosa.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Las novedades en esta jornada vendrían de la mano de las actividades. Propuestas o entrevistas muy positivas. Hay una buena predisposición en todo aquello que competa a arreglos o acuerdos. Salud con buen semblante y ánimo.

Momento: de color caoba.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

A veces no queremos ver o no podemos internamente conectarnos con las cosas que nos pasan. Traten de no aislarse de la realidad aún siendo algo difícil. Geminianos tienen mucho potencial y talento, adelante. El amor con unión y alegría.

Momento: de color celeste.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Cancerianos a tratar de dejar de sentir que están aburridos de sus rutinas. Cuando sentimos eso tenemos que conectarnos con la mejor parte de cada cosa que hagamos. El amor con buen semblante, hay avances y compromisos.

Momento: de color amarillo claro.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Leoninos hay momentos de cierta tensión en esta jornada complicada en el trabajo. Paciencia. Los compromisos a resolver llegan en este día espinoso, pero deberían dejar de lado la tensión y avocarse a buscar soluciones. Tranquilos.

Momento: de color crema.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Las dudas sobre cómo encarar los gastos se presentarán en esta jornada. Traten de dar prioridad y de analizar. Los asuntos laborales con cierta expectativa y con ánimos de buscar algo mejor. Los corazones muy bien cortejados.

Momento: de color escarlata.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Librianos a tratar de superar las angustias por roces en el entorno laboral y a tratar de sentirse en mejoría y conformes con ustedes mismos. La autoestima, es vital recuperarla. Amigos que acompañan y dan felicidad con llamados que los repletan de alegría.

Momento: de color azul.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Los corazones escorpianos con novedades esperadas que les darán un día de alegría y esperanzas renovadas. Las actividades con bastante movimiento y con asuntos pendientes de solucionar. Las parejas con buenas vibraciones y entendimiento.

Momento: de color rosa fuerte.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Busquen no sentir tanta presión y darse cuenta que la sobre exigencia es negativa cuando nos altera los nervios. El amor con mucha alegría, parejas con proyección a futuro e ilusiones varias. Llegan soluciones financieras lentamente.

Momento: de color verde puro.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Comodidad financiera luego de cobros esperados. Traten de saldar deudas pendientes. Movimientos en los papeles que refieran a asuntos legales. El amor de las cabritas con ciertos aires de cansancio o de sentirse rutinarios. Sean creativos.

Momento: de color lavanda.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Mayormente una jornada con muchos altibajos en el plano de las actividades. Contratiempos e inestabilidad que les darán momentos de nervios. Traten de conectarse con pensamientos positivos para poder igualmente estar tranquilos.

Momento: de color zafiro.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Descarga de nervios y soluciones emocionales luego de poder conversar con personas del entorno laboral. Siempre es bueno decir lo que nos pasa. El amor con algo de sensación de distancia, busquen tomarse una tregua y pensar.

Momento: de color violeta.

HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 6 DE ABRIL, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Los arianos con cierta sensación de desconfianza, les produce irritabilidad que reflexionando crudamente, afecta mucho a uno mismo. Confiar en la pareja es una necesidad natural que tiene que ver con lo lógico. Piensen con más positividad.

Momento: de color amarillento.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Es conveniente tratar de buscarse objetivos diferentes y utilizarlos como incentivos para poder dejar de lado motivos de esa nostalgia que les invade por situaciones afectivas y también económicas. Saber que todo pasa y que todo se acomoda.

Momento: de color flor de tilo.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Geminianos con mucho equilibrio emocional, en la búsqueda de realizar cosas respecto al estado físico. Se interesan y sienten ganas de hacer cosas por ustedes mismos. Plenitud y nuevo enfoque respecto a cómo encaran la vida. Introspección.

Momento: de color celeste.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Punto de inicio para los cancerianos, no sólo aquellos que quieren tener un cambio en sus vidas, sino también aquellos que preparan nuevas vivencias, tanto parejas nuevas, trabajos nuevos o proyectos que se confirman. Den tiempo al tiempo.

Momento: de color blanco.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Día propicio para realizar reclamos o acordar situaciones que están poco claras en el área laboral. Los corazones de estos apasionados nativos, enamoradizos y a veces sufrientes por amor, están en un día clave para definiciones. Sinceren sus sensaciones.

Momento: de color rosado.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Muy propicia jornada para realizar trámites que quizás sean inaplazables, así se quedan tranquilos. El amor con algo de añoranza a espera de respuestas que posiblemente no sean tal añoran. Algo de soledad que debieran aprovechar para pensar.

Momento: de color rosa viejo.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Librianos a armarse de paciencia, quizás algún dinero que están esperando tardaría un poco más en llegar. Piensen en cosas más bellas y con trascendencia para el alma. El dinero se va pero también viene. Universo provee.

Momento: de color amarillo.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Musical sensación ante los oídos escorpianos que escucharán lo que están esperando. Pueden recibir noticias de quien menos se lo imaginan, pueden recibir llamados que debieran llegar. Aprovechen el día para disfrutar de la vida.

Momento: de color canela.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Buena jornada para avanzar en cuestiones laborales, ponerse al día con trabajos atrasados o por resolver. Las noticias más alentadoras para los corazones de los arqueros, muchos logran consolidar sus parejas, otros mejoran las relaciones.

Momento: de color turquesa.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Día intenso con asuntos para solucionar. Ciertos imprevistos que podrían acarrear los obligaría a tener que postergar otros asuntos y ocuparse. Corazones saludables para los capricornianos que logran equilibrar y aplacar los altibajos.

Momento: de color cereza.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Incluyen en sus proyectos nuevas intenciones de crecimiento para este año interesante para los acuarianos que estarán románticos e interesados en sus parejas. Auspiciosos en las actividades hoy analizan los cambios que aspiran tener.

Momento: de color azul Francia.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Claramente un día muy intenso sobre todo en el área de las actividades. Los piscianos tendrían una jornada con algunas complicaciones que también rozarían lo económico. Apelar a la propia tranquilidad y pensar positivamente.

Momento: de color anaranjado.

HORÓSCOPO DEL JUEVES 7 DE ABRIL, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Arianos sentirán que progresan en su confianza propia al ver que van logrando que su espacio laboral crece. Potencia y seguridad será la característica de este día positivo. El amor buscando su lugar y su coincidencia exacta.

Momento: de color anaranjado.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Tauro y su característico empuje y buena predisposición. Verán buenos resultados en entrevistas laborales o inicios de actividades. Escucharán sugerencias en el plano afectivo que les servirán para poder afrontar verdades y decisiones.

Momento: de color manteca.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Mirada interesante respecto a proponerse nuevos proyectos personales y tratar de emprenderlos. Hay noticias constructivas en el área de las actividades que los ayudarán a decidir. El amor con sensación de distancia y confusión.

Momento: de color morado.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Traten de no pasar por alto algunas situaciones en el plano laboral que podrían generarles ciertos conflictos a futuro. Revisen, chequeen y corrijan. El amor de estos románticos nativos con mucha expectativa por decisiones esperadas.

Momento: de color gris plata.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Es sano poder tomar distancia de conflictos creados por personas que habitúan a producir disputas innecesarias. La pertenencia en el amor podría interpretarse como posesión y esa es la gran diferencia. No somos dueños del otro.

Momento: de color ámbar.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Momento apropiado para ponerse al día con trámites y movimiento de papeles en espera. Trabajar hoy es el día apropiado para demostrar los talentos, confianza y avance. El amor con bastante sensación de querer tomarse un tiempo.

Momento: de color rojizo.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Hablar es la primer y gran oportunidad que se tiene para poder buscar soluciones a los conflictos humanos. Nada escapa a poder solucionarse y de alguna u otra forma, arribamos a una conclusión. Hay llamados necesarios que hacer.

Momento: de color azul profundo.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)

Buen momento financiero para los escorpianos que sienten que pueden avanzar y dejar atrás deudas o compromisos adquiridos. Nueva etapa, sensación positiva y ansias de crecer. El amor con seducción natural y respuestas plenas.

Momento: de color dorado.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sagitarianos hoy logran cerrar capítulos antiguos en el plano de las actividades. Cierran etapa con todo en perfecto estado. La oportunidad viene en el plano familiar dándose situaciones que los alegran. Buenaventura.

Momento: de color dorado.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Cabritas algo tensionadas por roces en el plano laboral. Tratar de aceptar las opiniones ajenas y aún teniendo razón, saber esperar a que las cosas salgan a luz. Amor complementado con ganas de salir adelante y de aprovechar la vida.

Momento: de color rosa.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Tacto e intuición ante conflictos en las actividades. Hay personas que nunca aprenden o tardan, hay que saber que no siempre somos comprendidos. Logran firmas importantes que los beneficiará y dará tranquilidad. Paz.

Momento: de color turquesa.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Piscianos magnetismo suficiente para poder lograr los objetivos esperados en el plano de las actividades. Celebrarán haber terminado un vínculo tóxico. La distancia los ayudó de manera positiva. Busquen poder relajar sus mentes haciendo ejercicios en casa.

Momento: de color rosa.

HORÓSCOPO DEL VIERNES 8 DE ABRIL, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

No es un día para perder oportunidades en el plano de las actividades. Busquen que encontrarán el lugar adecuado. Planteos, diálogos y acuerdos con excelente aspectación. Vivirán arianos en el plano afectivo una renovación positiva.

Momento: de color frutilla.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Cuando aparecen los sentimientos frustrantes, o sensaciones negativas que suponemos que no podemos sacarnos, hay que abrir la ventana y tomar el aire de la vida. Arriba taurinos, siempre se puede salir de los problemas. Virtud.

Momento: de color púrpura.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Geminianos a la orden del día los trámites importantes y los movimientos de papeles. Positivo para entrevistas aunque deberán no temer demostrar abiertamente sus talentos. Verán en sus corazones que hay mayores sentimientos.

Momento: de color rosa.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Buena oportunidad para revisar por dentro nuestras frustraciones o conflictos personales. Busquen cancerianos con esa Luna regente que les da toda su sabiduría, lograr quererse y creer en ustedes de manera más sana y positiva evitando la obstinación.

Momento: de color blanco puro.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

A veces sentimos que flaqueamos ante nuestras responsabilidades, pero debemos aprender a reconocer, valorar y asumir que hacemos lo que podemos. Sobre exigirse puede dañar. Algo de inestabilidad en el plano afectivo, dialoguen.

Momento: de color jade.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Los virginianos con mucha atención en esta jornada algo complicada en el plano de las actividades. Respuestas que no llegan y cierta angustia que les hace perder por ratos la sonrisa. Tranquilidad y esperanza siempre. Amor romántico.

Momento: de color mostaza.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Hay que aprender a moderar las emociones ejercitándose el día a día y observándose a uno mismo el modo de proceder. Quererse sanamente es saber querer a los demás. Llegarían buenas noticias en el plano financiero. Podrán pagar deudas.

Momento: de color amatista.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Hay contactos suficientes como para plantearse nuevas actividades y poder asociarse con personas que tienen mismos objetivos. Unen creatividad e ímpetu en esta búsqueda. El amor con cambios positivos y generadores de pasión.

Momento: de color borgoña.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sin duda la clave ante la exposición profesional es la seguridad en uno mismo. Demuestren sin temor sus talentos y sus habilidades y serán reconocidos. Fuerte sensación de apego emocional y afectivo en las parejas. Afianzamiento.

Momento: de color carmesí.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Se activan dentro de ustedes las ansias por tener una mejora laboral. Estarán en la búsqueda de poder lograrlo. No dejen de participar activamente para demostrar sus talentos. Abrirse en pos del crecimiento es positivo siempre.

Momento: de color fucsia.

ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Aunque no satisfaga el avance económico, sepan estar agradecidos a la vida por las cosas que les ofrece. Desde talentos hasta posibilidades que a veces no podemos llegar a ver. Conéctense y revisen su modo de proceder. Aguateros a triunfar.

Momento: de color azul Francia.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Amor que acompaña e incentiva, no hace falta caer en esa nostalgia de la que a veces los piscianos suelen sentirse atraídos. Las actividades con algo de resquemor y sensación de injusticia. Hablen, digan, pronuncien, expliquen.

Momento: de color mandarina.

HORÓSCOPO DEL SÁBADO 9 DE ABRIL, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Arianos es éste un sábado como para poder descansar sus mentes y aprovechar para hacer cosas que postergan en el hogar. Cuando nos ocupamos de hacer arreglos o modificaciones en casa internamente hace bien. Compañía y alegría.

Momento: de color rosa fuerte.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Buena jornada para aquellos que deban trabajar. Completan etapas en lo personal que les dará sensación de alivio. Hacen cálculos y se animan a pisar más firmes en proyectos que tienen en mente. En el amor hay cierta sensación de distancia.

Momento: de color verde claro.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Es un buen día para analizar los logros y también para poder encontrar mayor tranquilidad por el esfuerzo y la dedicación que hacen ante las responsabilidades. La parte afectiva con la búsqueda geminiana de encontrar la perfección. Alivianen.

Momento: de color canela.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Cancerianos procuren organizar alguna salida, algún evento con amigos o personas con quienes les gusta estar. La tendencia a querer quedarse en casa es bastante típica en ustedes y son estos momentos muy propicios para ello, pero no se queden sentados.

Momento: de color luna.

LEO (23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO)

Busquen poder aceptar que hay relaciones que lastiman, y analizar si la mayor parte del tiempo es positiva o negativa. Las relaciones tóxicas a veces son asumidas como normales, y es ese el riesgo. Limpien, oxigenen sus pensamientos y libérense.

Momento: de color violeta.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Siempre se puede dar el primer paso. Animarse a generar proyectos o emprendimientos, hace bien más allá del resultado. El éxito, es probarse. La sobre exigencia virginiana, a veces quita posibilidades que son más simples de lo imaginado.

Momento: de color rojo.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Librianos dejen de lado los nervios excesivos, la tendencia a responder mal o producir conflictos inexplicables. Busquen su mejor parte y conéctense con ella. A veces, el impulso contra los demás es para nosotros mismos. Reversión. Conciencia.

Momento: de color verde bosque.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

No interpreten como maniobras malintencionadas por parte de personas con quienes comparten tiempo en sus vidas. Pensar mal, nos carga y nos pesa incluso en el espíritu. Apelen a la simpleza y a la sencillez. Virtudes que dan siempre paz.

Momento: de color azul.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sagitarianos si ven enojos en personas de su entorno, traten de mediar para que la paz reine. Podrían buscar las posibilidades de estar divertidos y relajarse. Sábado especial con resultados positivos que los llenarán de entusiasmo.

Momento: de color oro.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Día con mucho trabajo interno. Reflexiones y pensamientos profundos que los ayudarán a pensar y revisar cómo son. Conocerse y buscar corregir los errores propios es quererse y querer a los demás. Fortaleza que los motiva a tratar de conseguir sus propósitos.

Momento: de color berenjena.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Apertura emocional, acuarianos en este día en el que se tendrán que sentar a reconocer los errores que quizás sus parejas les planteen. A veces esta pasión natural por la libertad y la reserva, genera conflictos con las relaciones afectivas.

Momento: de color maíz.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Piscianos propónganse terminar con los conflictos en sus parejas. Analicen y reconozcan que hay reclamos o quejas que podrían evitar hacer. A veces cambiar los modos de relacionarnos es difícil, pero siempre vale la pena. Profundidad.

Momento: de color coral.

HORÓSCOPO DEL DOMINGO 10 DE ABRIL, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Arianos domingo con bastante actividad como para poder relajar y conectarse con otras cosas que la vida ofrece. Incurrir en el mundo del Arte, leer, profundizar, siempre es bueno poder cultivar el intelecto y el contacto con las grandes obras naturales y del hombre.

Momento: de color zanahoria.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Las consecuencias de los roces en las parejas van generando corrosión en los vínculos. Habría que sostener el pensamiento y la intención de priorizar las mejores partes de cada uno y trabajar juntos las que no lo son. Los reproches, las peleas, siempre hacen mal.

Momento: de color magenta.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Geminianos posibles pensamientos sobre personas del pasado que les harán sentirse bien. Innovación y ansias de tener mayor movimiento en el plano social y de relaciones afectivas. Necesidad interna de crecer, planifiquen.

Momento: de color coral.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Cancerianos pongan en palabras lo que les pasa. No debemos dar por hecho que quienes nos rodean puedan captar exactamente lo que nos pasa. Decir sana, alivia, invita a ser escuchado aunque pensemos que no nos escuchan. Cada uno es y hace lo que puede.

Momento: de color ámbar.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Leoninos con una nueva sensación en el plano afectivo. Fácilmente abren sus corazones y se permiten ser sin temor. Saber que no está mal jugarse por lo que sentimos, el amor es, sucede, y el resultado no está escrito como si fuera un contrato.

Momento: de color uva.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Una cosa es ser desde la dulzura y otra dejar que quienes no los comprenden les falten el respeto. Los silencios muchas veces no son los indicados para poder resolver asuntos de relaciones humanas. Virginianos, pónganse firmes, quiéranse.

Momento: de color azabache.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Libra y la extrema sensibilidad en este domingo algo áspero y de discusiones en el ámbito familiar. Apelen a su paciencia y lucidez como para alivianar la carga emocional. Todo se puede solucionar, no desesperen. Busquen el rato para relajar.

Momento: de color azul cielo.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Escorpianos, los problemas son comunes a todos. Procuren no poner emociones contrariadas sobre quienes no tienen nada que ver con sus dolores o conflictos. Revisen en cuánto les afecta y equilibren al punto de poder mantener la paz para todos.

Momento: de color manzana roja.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sagitarianos y una nueva posibilidad de poder finalizar en buenos términos vínculos en los que no hay compatibilidad o en los que lo que se siente es equiparado. Hay fuerza, lucidez y amor para poder tomar decisiones. Día con alivio a la vez muchas emociones en juego.

Momento: de color púrpura.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Cabritas busquen entretenerse, programen, hagan cosas, logren poder distender sus mentes y espíritus. Poder manejar los tiempos y adjudicarle el correcto a cada cosa, hace bien a la salud entera de nuestra integridad. Amor con mayor fuerza.

Momento: de color verde.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Acuarianos las novedades del día pueden venir desde el plano familiar, con alegrías para compartir y nuevos caminos que se abren. El amor para las parejas nuevas se profundizaría y para las añosas consideren hacer borrón y cuenta nueva, busquen felicidad.

Momento: de color manteca.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Ustedes tienen el temple suficiente como para poder ponerle límites a aquellas actitudes que no son como deben ser por parte de personas que conoce. Presten atención con propuestas sobre negocios o emprendimientos, la claridad se vería confusa.

Momento: de color negro