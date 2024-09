Homero Giles: “Todos los médicos y círculos saben que no es necesaria la intermediación de FEMEBA”

En el marco del conflicto con FEMEBA, el presidente de IOMA, Homero Giles, aseguró que la obra social se encuentra en un proceso de transición en la Región Junín, trabajando “para establecer convenios directos con médicos y clínicas, sin intermediación de la FEMEBA”. Además acusó que la Federación de querer “boicotear el proceso”.

“A pesar de la incertidumbre y preocupaciones de los afiliados sobre el reembolso de consultas y estudios médicos, los reclamos se están resolviendo rápidamente y se espera que los reintegros se realicen pronto”, destacó el titular de IOMA en entrevista con Canal 10 de Junín.

En ese sentido, Giles cuestionó a la FEMEBA por “boicotear el proceso y priorizar sus intereses económicos”, resaltando además que “la atención se está gestionando de manera más eficiente sin su intervención en ciertas regiones”.

Mediante una resolución, el Directorio de la obra social dio de baja el convenio con la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA) para la región de Junín. En rechazo, FEMEBA realizó un corte de atención de 48 horas, medida que repetirá nuevamente este jueves y viernes 12 y 13 de septiembre.

Al respecto, Giles expresó: “Ya no hay conflicto con FEMEBA. Conflicto había antes cuando la obra social recibía denuncias por problemas de atención de FEMEBA, reclamos de personas afiliadas por cobros indebidos, quejas de los médicos porque no cobraban en tiempo y forma”.

“Hoy no nos planteamos volver a tener un vínculo con FEMEBA en el distrito de Junín. De 120 municipios FEMEBA se hace cargo de 100. Depende de ellos que el resultado mejore. Lo que sí también, no soy ingenuo. Tenemos un convenio con 7 municipios que no tienen la intermediación de la federación, vinculados a través de los círculos médicos y funciona muy bien”, aseguró.

Y apuntó: “En La Plata funciona. Es el lugar donde tenemos mejor atención en la provincia de Buenos Aires, con derivaciones de todos los lugares para atenderse en esta ciudad, y todos los médicos y en los círculos saben que no es necesaria la intermediación de FEMEBA”.

“IOMA no está prescindiendo de los médicos, está prescindiendo de un administrador que administra pésimo. Y punto. Se terminó”, recalcó el presidente de IOMA.

En relación con el nuevo paro de 48 horas que anunció la federación, Giles dijo que “eso lo hace porque está defendiendo su negocio. No está preocupada en los médicos, en los afiliados, ni en la atención”.

“Para la región Junín, IOMA está transfiriendo 100 millones de pesos por semana para esos 11 distritos. Con estos dos paros, los médicos dejan de facturar 200 millones de pesos y ¿cómo lo reemplazan?”, se preguntó el presidente del Instituto. “Es imposible que el afiliado pague esos costos. No hay chance. Porque luego explotan las guardias de los hospitales municipales y de las clínicas que seguimos manteniendo los convenios directos”, afirmó.