Hijo de una concejal libertaria de Bahía Blanca puso un alias trucho para quedarse con donaciones

Iván Safar, hijo de la concejal bahiense de La Libertad Avanza, Valeria Rodríguez, cambio el alias de su cuenta de Mercado Pago por uno similar al utilizado por la campaña solidaria que encabezan Emanuel Ginóbili y Radagast. En las redes lo escracharon, se arrepintió y puso como excusa que «había fumado porro» con sus amigos.

En medio de la catástrofe que atraviesa Bahía Blanca, un joven cambió puso «dona.fuersa.bahia» como alias de su cuenta de Mercado Pago, muy similar a «dona.fuerza.bahia», el alias de la cuenta que recibe donaciones en el marco de una campaña solidaria encabezada por Emanuel Ginóbili.

La maniobra para capturar dinero de personas distraídas despertó un gran repudio en redes sociales y el joven estudiante de derecho saló a dar una insólita explicación en la radio del medio Apepe Noticias.

"Estábamos almorzando con amigos, fumamos y queríamos ver si era verdad que se podía poner cualquier alias", dijo el hijo de la concejala de Avanza Libertad Valeria Rodríguez. pic.twitter.com/vfIGBxoToa — apepe (@apepe_bahia) December 19, 2023

«Estábamos con unos amigos al mediodía, no había luz obviamente, nos juntamos a almorzar, fumamos marihuana, nos pusimos a hablar de todo lo que había pasado de lo que habían hecho un video Radagast y Manu Ginóbili. Después de eso salió la colecta de Independiente, de Santi Maratea. Entre una cosa y la otra nos pusimos a hablar de la gente que cambiaba el alias, todo lo que sucedió», relató el joven.

«Y nos pusimos a boludear. ‘A ver si la gente ya lo cambió’. Agarramos mí teléfono. No sé por qué cambiamos el alias, me lo cambiaron en mí teléfono. Se cambió el alias y quedó así. Dejamos el teléfono y quedó así. Yo no estaba en mis cabales y ninguno de mis amigos. No les quiero echar la culpa, pero quedé pegado yo porque es mi teléfono, mi cara, mi nombre el que se está difundiendo por todos lados», continuó Safar.

«No medí ninguna consecuencia. No me llegó un peso de nada, de nadie. Estuve hablando hasta las tres de la mañana con soporte de Mercado Pago intentando que cambien el alias o que cierren la cuenta. Hasta que no pasen 24 horas no puedo cambiar el alias. Entiendo el enojo, pero jamás me aprovecharía de algo así», concluyó.