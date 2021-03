Hidrovía: “Como peronista creo que el Estado debe hacerse cargo de los ejes estratégicos”, aseguró “Paco” Durañona

Todo Provincial RADIO entrevisto al senador provincial Francisco “Paco” Durañona que está participando activamente en el debate en torno al futuro de Sistema de Navegación Troncal Argentino, conocido como Hidrovía.

“Como peronista creo que el Estado debe hacerse cargo de los ejes estratégicos del desarrollo del país. Ferrocarriles, aeronavegación, flota mercante, la energía, producción de alimentos, el comercio exterior y muchas otras cosas más”, opinó el legislador bonaerense.

Y remarcó: “El peronismo siempre ha optado por un Estado muy presente en los ejes centrales para el desarrollo del país, también como rol geopolítico”.

“Apostamos con inteligencia, el tiempo necesario y el profesionalismo necesario que exige llevar adelante un aprovechamiento del sistema de navegación troncal para el desarrollo, la producción y desarrollo de una flota mercante que ha desaparecido y la nacionalización de los puertos”, aseguró Durañona.

Consultado sobre el decreto 949 firmado por el ministro de Transporte Mario Meoni que anticipa una nueva concesión de la Hidrovía, el dirigente del Movimiento Arrigo expresó: “Somos muchos compañeros los que estamos discutiendo este tema con mucha seriedad. Seguramente se necesite un tiempo más para determinar las condiciones del Estado para poder afrontar, por lo menos en una porción importante, la explotación del sistema troncal de navegación como la puesta en funcionamiento del Cana Magdalena”.

Y reconoció: “Obviamente hay una cuestión de soberanía. Es un conflicto que viene de la Vuelta de Obliga que llevó a San Martín a entregarle su sable corvo a Rosas por considerar que era tan o más importante que la Revolución de Mayo. Evidentemente ese conflicto no está resuelto aún y no lo estará hasta que el Estado no tome el toro por las astas”.

De todos modos, el senador se mostró optimista y destacó: “Creo que se ha logrado mucho a partir del planteo de esta agenda. Se convocó a Consejo Federal, se puso en marcha una unidad ejecutora para el Canal Magdalena y otra para el estudio de un nuevo modelo de explotación del sistema troncal”.