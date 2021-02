Hebe de Bonafini: “No lamento su muerte, ni deseo que descanse en paz”

La titular de Madres de Plaza de Mayo publicó una carta tras el deceso de Carlos Menem y fue inflexible. “Las Madres no podemos ser hipócritas, dictó el perdón a los asesinos de nuestros hijos”.

Implacable, la referente de Madres de Plaza de Mayo publicó una carta tras el deceso del ex presidente Carlos Menem y actual senador por el Frente de Todos, y no se anduvo con rodeos. “No lamento su muerte, ni deseo que descanse en paz“, comenzó diciendo Bonafini. “La noticia de hoy es murió Menem, y entonces aparecen las hipocrecías… las Madres no podemos ser hipócritas, dictó el perdón a los asesinos de nuestros hijos e hijas“, sentenció.

Asimismo Bonafini, lo definió como un presidente que “le hizo mucho daño al país” y lo tildó de ladrón: “estuvo bien a la derecha, la derecha que roba”... “Puso de ministro a Domingo Cavallo, que mandó a la lavar los platos a los científicos, maltrató a los maestros y entregó el país a las multinacionales … y nos dejó a los jubilados en la lona“, cuestionó.

También Bonafini, lo signó como el responsable de la venta de Armas a Croacia y Ecuador, y recordó que la institución lo denunció oportunamente.

Al finalizar, se dirigió también a la dirigencia, luego de que el presidente Alberto Fernández decretara tres días de duelo nacional por la muerte del ex mandatario: “Espero que los demás repudien también a este presidente que no mereció serlo, que bailaba mientras nos moríamos de hambre”.