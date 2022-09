Hallaron el cuerpo de un hombre apuñalado, con varias lesiones, en un monte de la localidad bonaerense de Villarino.

El terrible hallazgo se produjo en la noche del lunes, cuando un automovilista ocasional detuvo su vehículo en el kilómetro 740 de la ruta nacional 3, y se procuraba determinar su identidad y las circunstancias de la muerte del hombre.

En el lugar se hicieron presentes integrantes de la Patrulla Rural de Villarino y personal médico, quienes determinaron que el fallecido es un hombre de entre 50 a 60 años, que estaba envuelto en una lona y presentaba heridas en la cara y en el cuero cabelludo.

Hallaron el cuerpo de un hombre apuñalado: la hipótesis de los investigadores

Un vocero añadió que se observó que en la zona de la espalda presentaba varias heridas cortopunzantes al parecer hechas con un arma blanca.

Los investigadores tratan por estas horas de determinar la identidad del hombre ya que no llevaba ninguna documentación, y estiman que no sería de la zona, debido a que no hay pedidos de averiguación de paradero radicados formulados en comisarías locales.

Una vez que encontraron el cuerpo del hombre apuñalado, el fiscal de Homicidios de Bahía Blanca Jorge Viego ordenó que sea trasladado a la morgue para realizarle la autopsia de rigor.