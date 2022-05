Habló el hombre que se llevó un delfín de la playa: “Lo enterré en un médano cercano”

Días atrás se viralizó un video que mostraba a un hombre cargando un delfín franciscana muerto al hombro, envuelto en una fraada en Mar del Tuyú. Las imágenes causaron repudio y motivaron una denuncia penal del Ministerio de Ambiente. El acusado decidió romper el silencio.

“Quiero dejar en claro que yo no lo pesqué al delfín, el delfín se enganchó cuando ya estaba muerto. No me lo llevé como un trofeo porque lo enterré a pocas cuadras de donde se enganchó. No me lo comí, ya estaba muerto. Por lo que tengo entendido, ya tenía un par de días de muerto el animalito. Porque era bastante agresivo el olor que emanaba”, aseguró Matías.

Y agregó: “Para empezar, no soy pescador. Cada tanto tiro el trasmallo. Esto fue el domingo, lo dejé ahí y después me fui. El lunes me encontré con el animal flotando, muerto”.

“Estaba con mis hijos menores y, al sacarlo, me pregunté qué hacía con esto. Y, la verdad, me puso mal. A mis chicos también; y decidí llevar a mis hijos a la casa. Después busqué a un muchacho frente de la playa que me prestó una pala y fui a enterrarlo en un médano cercano. Nunca fui con una masa y un cuchillazo, quedó enganchado en el trasmallo ya muerto”, explicó.

Asimismo afirmó que ignoraba que no se podía poner el trasmallo, asegurando también que “para muchos estuvo mal, aunque también, para muchos otros estuvo bien que lo haya enterrado”.

El Miniterio de Ambiente de la Nación resolvió denunciar al hombre ante la Unidad Fiscal en Materia Ambiental (UFIMA) por la comisión de la presunta infracción a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna. Asimismo, la Brigada de Control Ambiental solicitó que se inicie una investigación formal, ya que la ley mencionada prohíbe la caza, captura, tránsito interprovincial.

“Me cayó muy mal la denuncia que me hicieron. Soy un padre de familia, trabajo, trato de darles lo mejor a mis hijos; y lo mejor que pudimos hacer es enterrarlo para que tenga el entierro que le corresponde a cualquier difunto”, expresó.

La problemática de la pesca incidental del delfín Franciscana

El delfín Franciscana se encuentra en estado vulnerable según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y se estima que mueren entre 500 a 800 delfines por año en la costa bonaerense debido a la pesca incidental.

Según un informe de la Fundación Mundo Marino, en 2021 aumentó casi un 50% la fauna marina hallada muerta en la costa bonaerense.

Del informe se desprende que de los animales hallados sin vida, el 43,2% perteneció a la familia de los cetáceos. De este grupo, la gran mayoría fueron Delfines Franciscanas, que por tercer año consecutivo encabeza la lista de los animales encontrados muertos en la playa (20 en 2019, 33 en 2020 y 38 en 2021).

“La Franciscana es un delfín de hábito costero que sólo habita en la costa atlántica de Sudamérica. Por elegir aguas poco profundas cercanas a la costa es una especie que se encuentra amenazada tanto por la captura incidental en redes de pesca como por la contaminación de tipo química y acústica. En el caso de la captura incidental quedan atrapados en las redes de pesca y por tener respiración pulmonar y no poder salir a respirar a superficie terminan muriendo por asfixia”, explicó Sergio Rodríguez Heredia, biólogo y responsable del Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino.