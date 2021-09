Gustavo Posse: “La Provincia de Buenos Aires es el lugar de la no realización”

En una entrevista más que jugosa, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse dialogó con Todo Provincial Radio sobre la identidad bonaerense, las elecciones PASO y pidió más autonomía para los municipios.

Sobre los resultados de las elecciones PASO expresó “Hoy pasó la PASO la sociedad nos nombró como vehículo absolutamente visible, eficiente y potente para que la gente pueda hacer oír su voz”.

“Además de la vocación de ser gobierno en 2023 en la nación, en las provincias y en municipios, queremos que le vaya bien al gobierno y que corrija los errores”, dijo Gustavo Posse.

Al ser consultado sobre el votante de la provincia que últimamente lo hace en contra de los gobiernos, explicó “En la provincia de Buenos Aires es donde más repercute la dificultad de la economía, impacta fuertemente sobre nuestro territorio y esa es una de las razones por las cuales después los gobernadores no pueden llegar a presidentes electos”.

“Tienen la antipatía propia que se genera en su lugar, más la antipatía de los que tienen vínculo con la provincia y viven en el interior, es un voto positivo al inicio, pero cuando no ve resultados se vuelve refractario”, subrayó Posse.

En tanto, sobre los cambios en el gabinete nacional que se sucedieron en las últimas horas, el dirigente radical sostuvo “Vemos con alegría que tienen gabinete y ya no hablan más de sus problemas internos”.

“Si me preguntas, muchos de los ministros no los nombraría, pero respeto que los nombren dentro del espacio de ellos”, afirmó el jefe de comunal de San Isidro desde 1999.

En tanto, el intendente remarcó el trabajo del gobierno de Kicillof en la distribución de recursos en estos años complejos y sostuvo “Durante la pandemia en la provincia de Buenos Aires no hubo arbitrariedad por parte del gobierno provincial”.

También aprovechó para hacer el histórico pedido sobre las autonomías de las comunas, “Pedimos mucho respeto por las autonomías municipales, y necesitamos ir hacia esas autonomías para que se traduzca en mejorar la calidad de vida de la gente”.

“Tenemos muchas dificultades que son históricas, pasar por La Plata para gestionar, es algo que tiene que tener final”, pidió Posse.

Y se animó a jugar “Aquel gobernador que implemente las autonomías y descentralice la provincia y que esas autonomías nos permitan reunirnos en regiones con los municipios linderos y así resolver cuestiones en conjunto que le cambien la vida a la comunidad, trascenderá”.

Mariano Gandini y Manuel López Melograno le consultaron al intendente ¿Por qué nos cuesta tanto la identidad de ser Bonaerenses? Y Posse respondió “Justamente porque no logró identidad, es el lugar de la no realización de las personas, no logramos confluencia ni con la bandera bonaerense, y eso lo debemos cambiar, y eso se hace de manera fáctica, o se hace o no se hace, lo vivo en mi vida o no”.

“La provincia de Buenos Aires es el lugar de la no realización y se espeja con la Ciudad de Buenos Aires que es un lugar de referencia”, reafirmo Gustavo Posse.

En esa misma línea dijo, “Hoy tenemos un gran nivel de intendentes en la provincia de Buenos Aires, en el Frente de Todos, en Juntos y en los vecinalismos, pero no logran trascender porque pertenecen al lugar de la no realización de las personas”.

“Para las personas el Ser Bonaerense es una entelequia, es un conjunto de palabras, nada más”

“Es muy difícil pensar que se gobierna 16 millones de personas desde torres en La Plata”.

Sobre el crecimiento de la Derecha en la provincia de Buenos Aires, Posse reflexionó “no tuvo una elección diferente a las que viene teniendo en elecciones anteriores, igualmente en las generales se polariza, y en esta elección seguramente va a ocurrir”.

“No encuentro actividad más difícil que la política”

“Los que pertenecemos a partidos mayoritarios no podemos desarrollar la teoría de que todo tiene que ser nuevo, y buscar gente nueva, la gente que se sube a un avión no quiere uno que nunca piloteó, sino uno con experiencia”, comentó el jefe comunal de San Isidro.

Y por último concluyó “Debemos buscar eso, buenos pilotos, con experiencia, con trayectoria y sepan que la actividad política es de las más difíciles que hay. Desde los 14 años que estoy en esto y no encuentro actividad más difícil que esta”.