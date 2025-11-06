Gustavo Barrera: “La provincia necesita un presupuesto sin mezquindades políticas”

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, analizó la situación económica y política de la provincia de Buenos Aires tras la presentación del presupuesto 2026 por parte del gobernador Axel Kicillof, y advirtió sobre el impacto de la crisis nacional en los municipios. En diálogo con Todo Provincial RADIO, sostuvo que “la provincia no puede seguir funcionando con un presupuesto prorrogado” y pidió a los legisladores “de todos los espacios” que trabajen para aprobarlo sin que se convierta “en una moneda de cambio”.

“Los municipios estamos en una situación complicada”

Barrera explicó que la falta de recursos nacionales afecta directamente a los gobiernos locales. “Ya venimos sin un presupuesto aprobado y es necesario abocarse a tratarlo. Esperamos que se priorice a los 17 millones de bonaerenses antes que a los intereses partidarios”, expresó.

El jefe comunal remarcó que el gobierno nacional no solo dejó de aportar fondos sino que además quitó recursos, lo que agrava la situación en los distritos. “Desde abril adoptamos medidas para afrontar la crisis, pero aun así nos cuesta pagar los salarios a fin de mes. Lo que no entiende el gobierno nacional es que la situación social está contenida gracias al trabajo de los intendentes. Cuando falta un remedio oncológico o asistencia alimentaria, los vecinos no se lo piden a Milei, vienen al municipio”, enfatizó.

Aumento de la demanda en salud y asistencia social

El intendente geselino detalló que el hospital municipal registra un 30% más de consultas que el año pasado, producto del deterioro económico. “En Villa Gesell no hay otro sistema de salud que no sea el público. Incluso quienes tienen obra social recurren al hospital porque no pueden afrontar los costos en farmacias o clínicas privadas”, explicó.

En ese contexto, señaló que los municipios enfrentan una demanda creciente en salud, desarrollo social y seguridad. “La importancia de contar con un presupuesto provincial aprobado es fundamental, porque sin esa herramienta los municipios quedamos aún más expuestos”, advirtió.

“Esperamos una temporada de ocupación regular, pero con fuerte caída del consumo”

Barrera también se refirió a las perspectivas para la temporada de verano, que representa el principal motor económico de Villa Gesell. “Esperamos una ocupación de entre el 75 y el 80%, pero con una caída del consumo contundente respecto del año pasado. Ya se ven bares, confiterías y restaurantes cerrando, y eso se va a trasladar al turismo, a los balnearios y a los trabajadores”, señaló.

El intendente cuestionó además las políticas nacionales hacia el sector turístico. “Mientras nosotros tratamos de sostener la industria sin chimeneas, el presidente anuncia 80 vuelos directos a Río de Janeiro. Es una muestra más de que este gobierno nacional no promueve el turismo interno ni la producción argentina”, criticó.

“El peronismo necesita una renovación y unidad”

Consultado sobre la situación del Partido Justicialista, Barrera coincidió con Kicillof en que el peronismo “necesita nuevas canciones” y una renovación con humildad y diálogo. “El problema no son los compañeros, el problema es este gobierno nacional que está destruyendo la clase media, los trabajadores y las pymes. Hay que pensar en la mejor opción para la mayoría de los argentinos”, afirmó.

Sobre las aspiraciones políticas del gobernador, el intendente aseguró que “Kicillof tiene condiciones para disputar la presidencia, pero ahora el foco debe estar en la gestión y en darle respuestas a los bonaerenses”.