Gustavo Barrera: “La provincia necesita un presupuesto sin mezquindades políticas”
El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, analizó la situación económica y política de la provincia de Buenos Aires tras la presentación del presupuesto 2026 por parte del gobernador Axel Kicillof, y advirtió sobre el impacto de la crisis nacional en los municipios. En diálogo con Todo Provincial RADIO, sostuvo que “la provincia no puede seguir funcionando con un presupuesto prorrogado” y pidió a los legisladores “de todos los espacios” que trabajen para aprobarlo sin que se convierta “en una moneda de cambio”.
“Los municipios estamos en una situación complicada”
Barrera explicó que la falta de recursos nacionales afecta directamente a los gobiernos locales. “Ya venimos sin un presupuesto aprobado y es necesario abocarse a tratarlo. Esperamos que se priorice a los 17 millones de bonaerenses antes que a los intereses partidarios”, expresó.
El jefe comunal remarcó que el gobierno nacional no solo dejó de aportar fondos sino que además quitó recursos, lo que agrava la situación en los distritos. “Desde abril adoptamos medidas para afrontar la crisis, pero aun así nos cuesta pagar los salarios a fin de mes. Lo que no entiende el gobierno nacional es que la situación social está contenida gracias al trabajo de los intendentes. Cuando falta un remedio oncológico o asistencia alimentaria, los vecinos no se lo piden a Milei, vienen al municipio”, enfatizó.
Aumento de la demanda en salud y asistencia social
El intendente geselino detalló que el hospital municipal registra un 30% más de consultas que el año pasado, producto del deterioro económico. “En Villa Gesell no hay otro sistema de salud que no sea el público. Incluso quienes tienen obra social recurren al hospital porque no pueden afrontar los costos en farmacias o clínicas privadas”, explicó.
En ese contexto, señaló que los municipios enfrentan una demanda creciente en salud, desarrollo social y seguridad. “La importancia de contar con un presupuesto provincial aprobado es fundamental, porque sin esa herramienta los municipios quedamos aún más expuestos”, advirtió.
“Esperamos una temporada de ocupación regular, pero con fuerte caída del consumo”
Barrera también se refirió a las perspectivas para la temporada de verano, que representa el principal motor económico de Villa Gesell. “Esperamos una ocupación de entre el 75 y el 80%, pero con una caída del consumo contundente respecto del año pasado. Ya se ven bares, confiterías y restaurantes cerrando, y eso se va a trasladar al turismo, a los balnearios y a los trabajadores”, señaló.
El intendente cuestionó además las políticas nacionales hacia el sector turístico. “Mientras nosotros tratamos de sostener la industria sin chimeneas, el presidente anuncia 80 vuelos directos a Río de Janeiro. Es una muestra más de que este gobierno nacional no promueve el turismo interno ni la producción argentina”, criticó.
“El peronismo necesita una renovación y unidad”
Consultado sobre la situación del Partido Justicialista, Barrera coincidió con Kicillof en que el peronismo “necesita nuevas canciones” y una renovación con humildad y diálogo. “El problema no son los compañeros, el problema es este gobierno nacional que está destruyendo la clase media, los trabajadores y las pymes. Hay que pensar en la mejor opción para la mayoría de los argentinos”, afirmó.
Sobre las aspiraciones políticas del gobernador, el intendente aseguró que “Kicillof tiene condiciones para disputar la presidencia, pero ahora el foco debe estar en la gestión y en darle respuestas a los bonaerenses”.
Tras perder las elecciones, un intendente bonaerense dejará su cargo y anunció que se jubila
El intendente de Lezama, Arnaldo “Lalo” Harispe, anunció que a fin de año dejará su cargo porque inició los trámites para su jubilación. La decisión tiene lugar luego de una derrota electoral en septiembre que dejará a su espacio con minoría en el Concejo Deliberante.
“Tengo el inicio del trámite jubilatorio, ya tengo los años de aportes necesarios en el IPS pero no tengo fecha precisa para la jubilación”, explicó el jefe comunal, quien además fue durante ocho años delegado municipal antes de convertirse en el primer intendente de Lezama, el municipio más joven del territorio bonaerense.
Harispe señaló que su decisión fue “muy pensada” y responde a una convicción personal y política. “Es una decisión personal, creo que este cambio haría bien. Son muchos años que estuve conduciendo el municipio, 10 como intendente y otros 8 como delegado. Una renovación puede ser positiva”, sostuvo.
En su lugar asumirá la presidenta del Concejo Deliberante, Myriam Mongay, quien completará el mandato.
El intendente Harispe expresó su satisfacción por los logros alcanzados durante su gestión. “Es algo que ya venía planteando con la gente más cercana en el gabinete. Me voy muy feliz por haber podido representar a la comunidad de Lezama durante tanto tiempo y no ha sido en vano porque pudimos concretar muchas cosas”, destacó.
Asimismo, subrayó que a pesar de los contextos difíciles, el municipio logró avanzar con obras estructurales. “Muchas veces tocan períodos difíciles pero yo pude aprovechar el financiamiento de provincia y nación para avanzar con obras irrepetibles que van a quedar para siempre”, afirmó.
Nuevo escenario político en Lezama
En las elecciones de septiembre, el espacio Fuerza Patria se impuso en Lezama, mientras que el armado de Harispe, vinculado a Somos, quedó en segundo lugar.
Sobre el peso de este resultado en su decisión de dar un paso al costado, el jefe comunal explicó: “Hay un poco de cada cosa. Hay una decisión personal pero también creo que también viene bien un cambio en la intendencia y el gabinete”.
De cara al futuro político local, Harispe consideró necesario recomponer la unidad dentro del espacio opositor: “Tenemos que estar unidos los que pensamos parecidos, lo que era Juntos por el Cambio en su momento pero también con La Libertad Avanza. Creo que debemos agruparnos y es lo mejor para Lezama esa continuidad en 2027”.
Durante los próximos dos años, el oficialismo quedará en minoría en el Concejo Deliberante, lo que obligará a Mongay a buscar consensos. “Hay muchos municipios con legislativos en contra pero después los intendentes logran ganar las ejecutivas, como sucede en Chascomús”, comparó Harispe.
Gustavo Pulti: “El peronismo necesita nuevas canciones, no nuevos enemigos”
El diputado provincial de Fuerza Patria y concejal electo de Mar del Plata, Gustavo Pulti, analizó la presentación del presupuesto 2026 del gobernador Axel Kicillof y defendió el modelo de gestión bonaerense como “el mejor ejemplo de un camino alternativo al ajuste perpetuo”. En diálogo con Todo Provincial RADIO, destacó la “coherencia fiscal, el equilibrio y la prioridad en la obra pública, la educación y la salud”, y cuestionó duramente el destrato del presidente Javier Milei hacia la provincia de Buenos Aires.
“La provincia más perseguida de la Argentina sigue invirtiendo en la gente”
Pulti consideró que la provincia de Buenos Aires “es la más perseguida de la Argentina”, al recordar que Kicillof fue excluido de la última reunión de gobernadores convocada por Milei. “La provincia que aporta el 40% del PBI nacional y el 40% de los ingresos del Estado federal es la más castigada por los recortes ilegítimos del gobierno nacional, que ya suman casi 14 billones de pesos”, advirtió.
El legislador subrayó que, a pesar de ese escenario, la administración bonaerense “decidió seguir invirtiendo en educación, salud, obras públicas y seguridad, mientras continúa reduciendo su nivel de endeudamiento”. En ese sentido, explicó que “en 2019 el 21,9% del presupuesto se destinaba a pagar deuda y en 2026 será apenas el 6,8%, mientras que la inversión social y productiva pasó del 26,4% al 46%”.
“Esos números se explican solos —dijo Pulti— y muestran una tendencia clara hacia un Estado eficiente, con inversión y responsabilidad. Por eso los legisladores debemos aprobar el presupuesto sin convertirlo en una disputa política, porque se trata de una herramienta que necesita la gente, no el gobernador”.
“Kicillof gobierna con gestión, sin gritos ni corrupción”
El diputado marplatense diferenció los modelos de Nación y Provincia. “Mientras el gobierno nacional se endeuda con el FMI y no presta servicios básicos, la provincia atiende hospitales, sostiene la educación pública y pone policías en las calles. Kicillof paga la deuda que dejó Vidal, pero sin frenar las obras”, afirmó.
Pulti cuestionó además el trato del presidente hacia los mandatarios provinciales. “Milei insulta a jueces, periodistas, opositores y hasta a sus propios aliados. Excluyó al gobernador más importante del país porque representa un modelo distinto: el de la obra pública, la educación y la justicia social. Y lo hace sin escándalos, sin criptoestafas, sin corrupción ni narcotraficantes en el gobierno”, remarcó.
“Kicillof representa el modelo más claro y transparente frente a la crueldad, el grito y el ajuste del gobierno nacional. Defiende la Constitución, la soberanía y da la cara todos los días”, sostuvo.
“El peronismo necesita nuevas canciones, no nuevos enemigos”
Consultado sobre el futuro del peronismo, Pulti señaló que “el campo nacional necesita un peronismo moderno, democrático y participativo, capaz de convocar a trabajadores, emprendedores, artistas y comerciantes”.
“Cuando Kicillof habló de entonar nuevas canciones, no quiso decir cambiar de valores, sino renovar las formas de conexión con la gente. Hay que defender la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, pero con una narrativa que vuelva a enamorar al pueblo argentino. Si alguien vota a Milei es porque no supimos hablarle como correspondía”, reflexionó.
El dirigente marplatense consideró que el gobernador bonaerense “es quien mejor expresa esa renovación” y adelantó que “si Milei logra llegar a 2027 como candidato, se va a encontrar con Axel en la definición presidencial”.
“Hay que ponerse la camiseta del turismo argentino”
En su rol de concejal electo, Pulti también habló sobre la temporada de verano en Mar del Plata. “Hay que apoyar a los operadores turísticos de toda la costa, que sostienen el empleo a pesar del escenario adverso. Mientras el gobierno nacional subsidia los viajes al exterior, los empresarios argentinos pintan sus locales y se preparan para recibir turistas”, afirmó.
Criticó además la política aérea del Ejecutivo nacional: “El colmo es que Aerolíneas Argentinas agregó 80 vuelos a Río de Janeiro en enero en lugar de reforzar los destinos nacionales. Es una política abiertamente antiargentina. Hay que defender Mar del Plata, la Costa Atlántica y el turismo nacional, porque en cada destino turístico hay familias argentinas trabajando”.
Conmoción en Necochea por la muerte de un menor en una violenta pelea grabada por testigos
Un episodio de violencia juvenil en Necochea conmociona a la comunidad tras el asesinato de Bautista de 17 años que fue apuñalado por otro durante una pelea frente al Casino. El hecho, ocurrido en la madrugada del sábado sobre la Avenida 2, quedó registrado en videos tomados por testigos que no intervinieron y que ya están en manos de la Justicia. El acusado por el homicidio tiene 16 años.
De acuerdo con la investigación, el enfrentamiento se produjo en el estacionamiento del Casino, donde varios jóvenes observaban cómo dos menores se golpeaban mientras los demás grababan con sus celulares.
En las imágenes se observa que, en medio de la pelea, uno de ellos toma un cuchillo y hiere al otro en la zona de la ingle. Pese a ser trasladado de urgencia al Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra, la víctima murió horas después a causa de la herida.
El presunto agresor, también menor de edad, fue detenido en el lugar y quedó a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.
Bautista tenía 17 años. Las imágenes muestran a dos adolescentes enfrentados. Bautista, con el caño del asiento de la bicicleta, corre hacia el otro joven. El agresor, que luego quedaría detenido, se saca la remera, pierde el cuchillo, grita “¿dónde está?”, y alguien —de entre quienes miran y graban— se lo alcanza.
En el operativo, la policía secuestró un cuchillo, un punzón y una prenda con manchas de sangre, que habrían sido utilizados en el ataque y luego ocultados entre la arena. La Fiscalía de Menores analiza los videos virales para identificar a otras personas que habrían participado o instigado la pelea.
Vecinos y comerciantes de la zona manifestaron su preocupación por el aumento de los disturbios nocturnos en la Villa Balnearia. “Se ven peleas cada fin de semana y nadie hace nada”, expresó un testigo.
La causa fue caratulasa como “homicidio calificado por el uso de arma blanca”. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción Nº 5 de Necochea.
El menor imputado será alojado en el Centro de Contención de Batán mientras continúan las actuaciones en la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.