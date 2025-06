Guillermo Britos: “Primero Chivilcoy irá con boleta propia, sin acuerdos con el kirchnerismo”

El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, ratificó que su espacio político, Primero Chivilcoy, competirá con boleta propia en las categorías de concejales y consejeros escolares en las próximas elecciones del 7 de septiembre, dejando de lado cualquier posibilidad de alianza con sectores vinculados al kirchnerismo o el gobierno nacional.

“La boleta de Primero Chivilcoy en el espacio de concejales y consejeros escolares no tiene ninguna forma de negociación. Integremos el frente que integremos, ¿está claro?”, enfatizó Britos en una definición categórica que busca disipar especulaciones sobre posibles fusiones políticas a nivel local.

El jefe comunal afirmó que no está dispuesto a asociarse “con quienes considero incompatibles en valores y objetivos” y remarcó que su compromiso está con la defensa de los intereses de Chivilcoy. Aclaró, sin embargo, que está abierto a acuerdos seccionales o provinciales con sectores que “compartan más coincidencias que diferencias”, siempre y cuando se respete la identidad del vecinalismo en el tramo local.

“Si llegamos a algún acuerdo político, llevaremos la boleta de senadores de ese frente, pero abajo va la boleta de Primero Chivilcoy”, aclaró, marcando un límite innegociable.

Campaña enfocada en resultados

De cara a la campaña electoral, Britos aseguró que será breve pero centrada en la gestión: “Será una campaña enfocada en mostrar resultados concretos y proyectos serios”. En ese sentido, subrayó que su prioridad es seguir resolviendo problemas y no entrar en disputas partidarias estériles: “No quiero competir con nadie, esos lugares son de ellos. No me interesa”.

También rechazó versiones que lo vinculaban con la posibilidad de integrar listas de otros espacios: “Se han dicho muchas estupideces en este tiempo. Me ofrecieron participar en listas de otros espacios y no acepté. No quiero esa lista”.

Britos subrayó que su postura política se ha mantenido firme desde que ingresó a la vida pública: “Estoy en el mismo lugar que en 2011, lo más lejos posible del kirchnerismo y de La Cámpora”. Además, aseguró que en caso de no sellar alianzas a nivel provincial, el espacio vecinalista está preparado para competir en soledad, como lo hizo en 2021 y 2023.

El intendente cerró sus declaraciones con una mirada serena: “Los vecinos tendrán la última palabra. El resultado será importante, pero no cambiará drásticamente la realidad de la ciudad ni del país de forma inmediata”.