Es guía de turismo y organiza “escapadas de fin de semana” en grupo por la Provincia: “Hay muchas joyas para descubrir”

“Amo la provincia de Buenos Aires, a veces nos olvidamos que tenemos verdaderas joyas”, asegura Marisol Filipponi, guía de turismo y propietaria de la agencia “Flor de Buenos Aires” de Quilmes que desde hace más de 20 años ofrece escapadas de fin de semana por distintas localidades bonaerenses.

“Empezamos en el año 1998, éramos 3 guías de turismo que teníamos otros trabajos. Decidimos iniciar con unas caminatas por la Ciudad de Buenos Aires. Fue un proceso muy artesanal y a la gente que se sumó le preguntamos que les gustaría visitar y así nos fueron proponiendo cosas”, recordó Marisol en diálogo con Todo Provincial.

De los tres guías que iniciaron las caminatas, la única que continuó con esta propuesta de “mini turismo” fue Marisol. Sin embargo, esas caminatas porteñas se transformaron en propuestas más vinculadas al paisaje rural del interior bonaerense.



“Aunque soy de Quilmes, mi papá se crió en Roque Pérez y de chica recorrí varios pueblos. Así comencé a unir mis conocimientos con esa experiencia para ofrecer una nueva propuesta a la gente”, explicó y continuó: “Siempre escuchamos mucho a los pasajeros que nos fueron guiando en sus intereses. Con internet se nos abrió una gran puerta de información y comenzamos a diagramar mucho mejor esos circuitos”.

Marisol asegura que para descubrir las “joyitas desparramadas por toda la provincia” tuvo la ayuda de muchos otros guías de turismo apasionados por difundir los atractivos de su región.

“Los lugares van cambiando, algunos lugares cerraron, otros suman atractivos y hay destinos que se ponen de moda en un momento. Fuimos a varias fiestas populares, siempre luego de chequear que se podían visitar en grupo”, comentó.

Escapadas de fin de semana: la riqueza de los destinos no tradicionales

Marisol Filipponi asegura que la provincia de Buenos Aires es “muy rica” y que el acostumbramiento a los destinos tradicionales “hace olvidad que acá tenemos verdaderas joyas”.

Entre esas joyas, la guía de turismo mencionó al Museo de Fangio en Balcarce al que describió como “increíble”; las laguna y la ciudad de Junín; la ruta del queso gouda en Los Toldos; la ruta del queso en Suipacha, entre muchas otras. “Hay muchas regiones especializadas en distintas producciones que no son tan conocidas”, señaló.

Además mencionó destinos como Villa Cacique o Barker en cercanías de Tandil y Carhué donde se puede disfrutar del agua de Villa Epecuén que “tiene unas propiedades increíbles y termas que son únicas”.

Cómo son las escapadas de fin de semana por la Provincia

“Intentamos que los viajes sean bien completos pero por nuestra experiencia los viajes son de entre 2 días y una noche para destinos cercanos y 4 días y 3 noches para otros más lejanos como Sierra de la Ventana”, detalló Marisol Filipponi.

Por su ubicación, “Flor de Buenos Aires” está enfocada en atraer público de Capital Federal y el Conurbano. “Salimos de Quilmes pero siempre pasamos por Capital Federal y de acuerdo al destino sumamos varios puntos de encuentro”, explicó.

“Al principio nuestro público eran todos jubilados pero cada vez viene gente más joven. Algunas propuestas como San Pedro y Vuelta de Obligado suma gente de entre 30 y 40 años y muchos docentes. En los recorridos siempre hay contenido, una parte guiada, aunque lo manejamos de acuerdo a los intereses del grupo”, apuntó la guía especializada en mini turismo.

Las ventajas de viajar en grupo

Aunque hacer una “escapada” en auto tiene sus innegables encantos, los viajes en grupo que ofrece “Flor de Buenos Aires” implican una propuesta distinta.

“A veces algunos amigos me dicen fui a tal lado y no había nada. Lo que pasa es que nosotros hacemos un trabajo previo y conseguimos cosas que yendo en auto quizás no se accede. Por ejemplo cuando vamos a Mercedes está la iglesia San Patricio y nosotros tenemos el contacto del muchacho que toca el órgano. El lugar tiene una acústica impresionante y cuando vamos nosotros él toca para el grupo, eso suma una gran experiencia adicional a sólo conocer la iglesia”, remarcó.

“Ofrecemos algo más que ir a ver el lugar, la experiencia también es que te cuenten una historia y compartirlo con otra gente. En los viajes se establecen vínculos y amistades que muchas veces luego perduran”, destacó Filipponi.

“Si la experiencia es gastronómica busco la mejor relación calidad y precio. No buscamos el mejor restaurante sino el que nos recomiende la gente que es del lugar. La palabra que reúne lo que ofrecemos es “escapadas”, también se lo llama mini turismo”, expresó.

“La gente quiere mostrar lo mejor que tienen”

Por enfocarse a destinos no tradicionales, Flor de Turismo ha llevado los primeros contingentes a localidades que nunca habían recibido tantos visitantes juntos.

“Eso sucedió en Saladillo por ejemplo donde armamos un circuito junto a Álvarez de Toledo y Mones Cazón. Fue un recorrido muy artesanal que hicimos con ayuda de área de turismo local”, recordó.

“Éramos los turistas, los vecinos nos recibieron con una amabilidad increíble, a veces nos hacen sentir como si fuéramos famosos. Esto hace que pueblos vecinos se pongan a pensar qué ofrecer para llevar gente, porque en el interior la gente quiere a su lugar y hay necesidad de mostrar lo mejor que tienen. Eso es hermoso”, concluyó.