Greenpeace hace un llamado a la sociedad para proteger el Mar Argentino: cómo participar

La ONG ambientalista llama a participar en audiencia pública reclamando el cese de la exploración sísmica de hidrocarburos. La actividad petrolera afectarían al icónico ecosistema marplatense y a sus habitantes.

Hace unas semanas Greenpeace alertó por la primera perforación petrolera en aguas profundas del Mar Argentino frente a Mar del Plata, por este motivo llama a la ciudadanía a participar en la audiencia pública 1/2021.

“Esto significa una gran oportunidad formal, pública, abierta y gratuita para que la ciudadanía pueda ser escuchada y consultada. La industria petrolera no puede avanzar sobre el mar Argentino”, sostuvo Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace.

En este sentido, la Evaluación del Proyecto “Campaña de Adquisición sísmica offshore argentina, Cuenca Argentina Norte (áreas CAN 108, CAN 100 Y CAN 114)”, comenzará el próximo 1 de julio a las 10 hs.

Modalidad: virtual. Se transmitirá en vivo en el canal de YouTube del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. El tiempo límite para anotarse es hasta el 29 de junio a las 10 hs. A cada persona inscrita se le avisará por mail cuando le toque participar.

Link de inscripción a la audiencia: HACER CLIC

Recientemente, la organización dio a conocer los planes para la exploración petrolera en el área denominada bloque CAN 100, frente a la costa de Mar del Plata, que comprende un área de 15.000 km2. Se ubica sobre el talud continental, principal corredor biológico del Mar Argentino.

“Derrames del 100 por ciento”

De acuerdo a estimaciones realizadas por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires en base a la información provista por Pampa Azul, la probabilidad de derrames, incluso de grandes dimensiones, es del 100 por ciento.

“Esto no sólo provocará daños gravísimos en el mar Argentino y para las especies que lo habitan, sino que también impactará directamente en las ciudades costeras que viven de un uso sustentable del mar”, sumó la vocera.

La organización realizó un pedido de información pública para conocer el análisis que está realizando el Ministerio, como autoridad competente, sobre el impacto que implica esta perforación.