Gran parte de la provincia se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas fuertes

El hecho ocurrió en General Pico, provincia de La Pampa. Una nena de 13 años robó dos cajas de fibras y lápices, fue descubierta y terminó retenida por la policía que montó un gran operativo.

Natalia, madre de la niña, explicó: “Ella pensó que sacando eso me iba a aliviar un poquito el gasto de las demás cosas que faltaban. Está muy arrepentida”.

El episodio ocurrió en una librería ubicada en el barrio Malvinas de General Pico.

Una niña fue descubierta robando útiles y el comerciante llamó a la policía que envió al lugar dos patrulleros, dos motos y agentes a pie.

Minutos después, su madre recibió un llamado de la Comisaría Cuarta informando lo sucedido y pidiendo que vaya a buscar a la menor que estaba retenida.

Entre lágrimas, la niña le pidió disculpas a su mamá y explicó que había decidido robar los útiles para ayudarla en medio de una situación complicada.

“Ella creyó que iba a aliviar mi situación, quedé viuda hace dos años y estoy sin trabajo fijo”, contó la mujer.

Y agregó: “Es el primer año que no llego a comprarles la totalidad de las cosas, años anteriores les he podido comprar todo, no con lujos, pero les he podido comprar lo básico para empezar sus clases”.

La mujer se dedica a cuidar ancianos y en servicio de catering pero en el último tiempo escasea la oferta laboral. Su marido falleció en 2021. A partir de este episodio, mucha gente se solidarizó y donó útiles a la familia.

«El alquiler aumenta y todo aumenta. No se pueden comprar las mismas cosas que antes», explicó.

“No sabemos por qué armaron tanto operativo policial porque no es que la nena andaba armada o era que se robó el local completo, sé que está mal porque yo no justifico lo que hizo mi hija porque yo siempre le enseñé que robar está mal”, lamentó la madre de la niña.