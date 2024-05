Girard en Diputados: «Si no fuera por la Ley Impositiva, la provincia estaría totalmente desfinanciada por la asfixia del gobierno nacional»

El titular de ARBA, Cristian Girard, dijo que la normativa que cuestionó Milei “funciona como un amortiguador ante la crisis que desató la política económica” del gobierno nacional. Por su parte el vice presidente de la Cámara, Alexis Guerrera destacó la presencia del funcionario provincial y remarcó «habló de todo y respondió todas las preguntas».

Tras la visita del titular de ARBA afirmó «Recibimos a Christian Girard, responsable de la agencia, en los últimos meses se habían generado algunos cuestionamientos sobre cómo se había aplicado por parte de Arba la ley impositiva y cómo se había utilizado el instrumento de las compensaciones, de las bonificaciones, habló de todo, respondió a todas las preguntas, dejó muy en claro que Arba ha sido un ejecutor del instrumento que nosotros los legisladores hemos creado. De hecho ni siquiera es una postura única de nuestro bloque sino que otros bloques también interpretan de que no hay una ilegalidad».

«Algunos productores hablan de un incremento de hasta 500% y no es así»

«Después bueno facultades que no le son propias a Arba como por ejemplo no aplicar la bonificación por buen cumplimiento sino que son disposiciones del Ministerio de Economía de la Secretaría de Hacienda, también fueron debidamente explicadas, se explicó la recaudación, los niveles, los desiles, los topes, cómo fueron justificados», comentó el ex intendente de Gral Pinto.

«Una cosa muy interesante por ejemplo cuando algún sector agropecuario dice que el aumento es de hasta el 500% en algunos casos es tomando en cuenta por ejemplo exenciones impositivas del año pasado por la emergencia agropecuaria entonces un productor toma o varios creo que con cierta picardía toman esa factura del año pasado que tenía un 75% de descuento y la compara con la de este año, entonces claro queda el 500%, pero lo que tiene que hacer es compararla con la factura original sin ese 75% del año pasado porque ese 75% fue producto de la emergencia agropecuaria algo que este año no sucede», explicó el vice presidente primero de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera.

Durante más de dos horas el funcionario de la gestión de Kicillof contestó preguntas y aseguró que, de no ser por la ley que aprobó la Legislatura, la provincia de Buenos Aires hubiera entrado en un inevitable proceso de desfinanciamiento, maximizado por “la asfixia financiera que el gobierno nacional decidió aplicar contra la provincia”, producto del recorte de transferencias no automáticas.

El titular de ARBA defendió la Ley Impositiva

Planteó que es una herramienta “que está siendo realmente un aporte a la gestión provincial, funcionando como un amortiguador ante la caída que se está generando por la crisis que desató la política económica del gobierno de Milei y la pérdida de recursos que eso genera con la caída en la recaudación, sumado a la decisión de asfixiar financieramente a la Provincia”.

Detalló que algunas herramientas incluidas en la Ley en cuestión, como el adelanto de ingresos brutos o el aumento de cargas a los sectores como son los bancos, los grandes supermercados o las empresas de telecomunicaciones, “le permitió a la provincia, en los primeros meses del año, tener una solidez financiera”.