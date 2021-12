“Gestapo sindical”: La concejal platense Lamberti pidió explicaciones al intendente Julio Garro

La concejal del Frente de Todos platense, Yanina Lamberti, destacó que “es necesario que el intendente Julio Garro responda preguntas” ante el Concejo Deliberante por su reunión en la mesa judicial que armaba causas contra dirigentes sindicales. Además agregó que para la sesión especial en el HCD no habrá quórum.

En declaraciones La Mecha por Radio Provincia explicó que se pidió una sesión especial que se hará mañana y admitió que “el intendente Garro no asistirá a la sesión porque creemos que no tendrá quórum y además no tendrá cobertura mediática”.

Lamberti señaló que “la sesión especial de mañana es una clara maniobra para minimizar el tema”.

Agregó que “es preocupante que Garro estuviera sentado en esa reunión, apoyando o avalando. Es de una gravedad institucional muy importante porque implica la conformación de una mesa judicial armada para planificar procesos judiciales”.