Gerado De Santis: “Milei es un neoliberal más, lo del anarcocapitalismo es todo humo”

El economista y director del Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata (CIEPYC – UNLP), Gerardo De Santis, habló con Todo Provincial RADIO sobre la política económica y el panorama para los siguientes meses. «Si están tan preocupados por la propiedad privada que no le roben más la plata a los jubilados», apuntó.

«En la primera semana de marzo hubo un movimiento de precios de entre el 3 y el 4%, lo que generó ciertos movimientos de la primera línea del gobierno. Se reunieron con prepagas, grandes cadenas de comercialización y productores», repasó el economista y planteó: «Si la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario como repite Milei hasta el cansancio no se entienden estas reuniones. Evidentemente, parece que una causa también pasa por las expectativas».

El investigador sostuvo que Javie Milei es un «neoliberal igual que los que ya hemos tenidos en la dictadura, el menemismo y el macrismo. No hay novedad, ni anarcocapitalismo. Eso es todo humo».

«Lo primero que hicieron fueron salir a pedir un préstamo afuera pero les dijeron que no y que hagan el ajuste. Son igual que Martínez de Hoz y Cavallo quien les aconsejó hablar con las cámaras como lo hizo él mismo antes de la convertibilidad para coordinar expectativas», aseguró el titular del CIEPYC.

El especialista aseguró que resolver el problema de la inflación «no es para nada fácil» y aseguró que «este gobierno no actuó en forma responsable, redujo abruptamente salarios, jubilaciones y licuó los ahorros».

«Los jubilados son un sector con mayor propensión a mantener sus ahorros en plazo fijo tradicional que tiene una tasa de interés a la mitad de la inflación», aseguró Gerardo de Santis y apuntó: «A los jubilados le han expropiado un 10% por mes de sus ahorros, si están tan preocupados por la propiedad privada que no le roben más la plata a los jubilados».

El economista advirtió que el de los jubilados es el sector «más dañado» por la política de Milei porque «están afectados por todos los costados, por los flujos, por los gastos y por los ahorros».

Sobre el panorama para los siguientes meses, De Santis opinó: «La situación económica empeorará, al igual que los indicadores de empleo y pobreza. La inflación irá bajando porque la gente no tendrá para comprar. El proceso de recuperación económica no lo veo porque no hay decisión de recuperar los salarios. Todo está apuntado a la lluvia de inversiones que únicamente va a la bicicleta financiera».

«Los gobiernos neoliberales implantan un modelo financiero en el que se gana plata especulando y al sector productivo que genera empleo le va mal. Este león si se la agarraron con los más débiles», concluyó.