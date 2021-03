General Lavalle salió a aclarar la vacunación del ex “Verano del 98” Juan Ponce de León

El músico y actor fue vacunado en el municipio de San Cayetano. Luego publicó una foto en sus redes sociales pero ante las críticas decidió bajarla. Sin embargo, el artista fue inoculado en forma correcta ya que por padecer asma pertenece a los grupos de riesgo.

La Secretaria de Salud de la Municipalidad de General Lavalle aclaró que “la vacunación se suministra de acuerdo a una turnera, la cual habilita el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, según los datos suministrados por las personas en la pagina: VACUNATEPBA, que tienen carácter de declaración jurada”.

“Éstos datos, se utilizan como criterios para establecer la priorización de las personas a vacunar. La Secretaria de Salud De la Municipalidad de Lavalle, no tiene injerencia sobre esa turnera y no podemos negar la vacunación a una persona que se encuentra registrada con el turno pertinente, ni administrar la vacuna a una persona que no se encuentre registrada en dicha turnera”, señalaron.

En relación a la vacunación de Juan Ponce de León, el municipio aclaró “el mismo se registró, con domicilio en el Partido de General Lavalle y como persona de riesgo, integrando la población objetivo definida para ésta etapa de la campaña de vacunación”.

“De existir irregularidades en los datos suministrados por la persona, es la justicia quien determinara la responsabilidad que corresponda. Es por ello que se solicitó, al departamento de legales de la Municipalidad de Gral Lavalle, el asesoramiento para establecer si existieron anomalías y de ser así el accionar con las medidas legales pertinentes para qué no vuelvan a repetirse hechos similares en nuestro municipio y así garantizar la transparencia con la cual seguimos trabajando”, concluyó el municipio.

Ante la polémica, el actor habló con medios nacionales y relató: “Llamé al 147 para averiguar y me registraron. Me preguntaron si tenía alguna enfermedad y dije la verdad, que soy asmático. Pasaron dos semanas y me mandaron WhatsApp con turno en General Lavalle, a 40 kilómetros de donde yo vivo y tengo domicilio, Costa del Este”, explicó, y aclaró: “Hice todo por derecha como cualquier ciudadano”.