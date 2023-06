Gastón Castagneto: “Juntos quiere que La Plata sea el patio trasero de la Capital Federal”

El precandidato a intendente por Unión por la Patria en la Ciudad de La Plata, Gastón Castagneto, estuvo en los estudios de FM Tres Ciudades dialogando con Mariano Gandini y el equipo de TodoProvincial Radio sobre su postulación a jefe comunal, el cierre de listas y la importancia que tiene entender que después de las PASO el que gana conduce y el que pierde acompaña.

LA INTERNA DE UNIÓN POR LA PATRIA

Sobre la lucha interna que se viene en peronismo platense, Castagneto expresó: “En la práctica no podemos permitir que el que gana mea al que pierde y lo obliga a que lo acompañe, y el que pierde piensa, mejor que no me convoquen así no tengo razones para militarla”.

En esa misma línea justificó “Yo creo que todos los candidatos y candidatas de la ciudad de La Plata quieren una Ciudad que sea la cabecera de los 135 distritos de la provincia, y creo que JUNTOS quiere que La Plata sea el patio del fondo de la Capital Federal”.

“Entendiendo esas diferencias, sino me toca ganar voy a acompañar al candidato o candidata que sea; ahora, en estos 45 días que quedan de campaña voy a hacer todo mañana, tarde y noche para poder ganar”, remarcó Gastón Castagneto.

Además, el más joven de todos los candidatos a la intendencia de La Plata sostuvo que “Desde el 2019, a pesar que nosotros no fuimos candidatos, decidimos que después de esa elección si hay internas no pueden ser sangrientas, no vamos a sacarle los carteles a los compañeros, vamos a luchar para que nada de esto pase”.

“No somos románticos de la política, sino que somos totalmente pragmáticos, pero si no logramos la convivencia interna, después termina pasando lo que sucedió en 2015 en la gobernación que puso a Vidal como gobernadora que cerró escuelas, empresas y que quería un estado cada vez más chico”, fustigó con dureza el ex concejal platense.

LAS NECESIDADES DE LA CAPITAL BONAERENSE

Al ser consultado sobre las necesidades de La Plata, Castagneto respondió “Como creció la ciudad, creemos que hoy necesita un fuerte trabajo de descentralización; La Plata por esto de las convivencias con un sector inmobiliario ha preservado muchos espacios verdes entre lo urbanizado y el fondo para el desarrollo de algunos negocios y han quedado aislados barrios que se han poblado un montón”.

“Es muy difícil vincular con tanto verde de por medio y por eso es importante un fuerte trabajo de descentralización, que se construyan escuelas, que las salitas de atención estén abiertas y funcionen, que los vecinos puedan ir a un kiosco, a un supermercado, a la remiseria, que no tengan que ir en buscar todo al casco”, explicó el ex funcionario nacional.

CANAL DE MAGDALENA

Al referirse a la obra del canal de magdalena, el referente de Kolina en la capital bonaerense sostuvo “Es una obra imperiosa para la región, la provincia y el país. Es necesario que se realice, basta de los miedos, de si te apretan, si te tiran un carpetazo, que un empresario te diga algo porque le quitas los negocios chiquitos, dedícate a otra cosa. Pero es fundamental, porque el rebote que puede tener en la ciudad es impresionante, lo mismo con la ruta 6”.

SOBRE LA POLÍTICA NACIONAL Y LA CANDIDATURA DE SERGIO MASSA

Gastón Castagneto habló sobre la importancia del peronismo ante un proceso donde la derecha continúa creciendo en el mundo, “Tenemos un poder económico que no es nuestro, un poder mediático que no es nuestro, no pongamos al estado al servicio de ellos, porque sino pasa lo que nos pasó durante el Macrismo, particularmente lo que fue del 2017-2019 que todo se profundice y para peor”.

“Si quedamos endeudados por 100 años en la etapa que viene no es profundizar el endeudamiento, sino regalar los recursos naturales”, advirtió el joven dirigente platense.

“El país tuvo diferentes etapas y lo que logró el peronismo de Perón y Evita, y el Peronismo de Néstor y Cristina, es tomar los recursos del estado y ponerlos a disposición del crecimiento de las mayorías”, afirmó.

En ese mismo sentido, Castagneto argumentó “Lo que va a pasar en el país que se viene es que los recursos del litio, los hidrocarburos, muerta, que el peronismo lucho para que sea del estado y este a disposición de la mayoría; vamos a terminar cediéndola para el usufructo de unos pocos”.

“EL GRAN DESAFÍO DE MASSA, KICILLOF Y LA MILITANCIA DE UNIDOS POR LA PATRIA”

“Se viene un desafío tan grande que tenemos que ser pragmáticos y entender que el estado no puede estar alineado a esos sectores. Y para eso tenemos todos los peronistas, junto a Sergio Massa y Agustín Rossi en la nación y Axel Kicillof con Verónica Magario en la provincia la enorme responsabilidad de hacerlo realidad”, sentenció Gastón Castagneto en dialogo con TodoProvincial Radio por FM Tres Ciudades.