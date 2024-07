Garro tambalea en su cargo por su frase sobre Lionel Messi

El subsecretario de Deportes de la Nación, Julio Garro, se refirió a los cantos racistas que entonaron los jugadores de la Selección Argentina durante los festejos por la obtención de la Copa América que generaron una denuncia por parte Francia.

«Creo que el capitán de la Selección debe salir a pedir disculpas de ese caso lo mismo que el presidente de la AFA, creo que corresponde«, aseguró el exintendente de La Plata que ahora integra el gabinete de Javier Milei.

Y agregó: «Es algo que nos deja mal parados como país con tanta gloria. Pero esto de poder llevar ese plano a algo ejemplificativo creo que también es muy bueno y se hace tanto en el país como en el mundo. Es una oportunidad ante este yerro, que la sociedad vea que el fútbol pueda pedir perdón».

Los cantos racistas de la Selección Argentina contra los jugadores franceses fueron captados en un vivo de Instagram de Enzo Fernández durante los festejos del plantel por la obtención de la Copa América en Estados Unidos

La difusión de las imágenes generó una reacción de la Federación Francesa de Fútbol que denunció el hecho ante la FIFA.

Enzo Fernández también recibió críticas por parte de sus compañeros del Chelsea y el club inició una investigación al respecto.

Ante esta situación, el ex jugador de River publicó un comunicado de disculpas: “Quiero pedir disculpas sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones de la selección nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras. Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento de verdad”.