Garro-Saintout: los puntos claves de una reunión con aroma de “amor y paz”

Este lunes se realizó un cónclave más que esperado en la ciudad de La Plata, particularmente por los sectores productivos que necesitan y solicitan una “coherencia” en la dirigencia política para lograr consensos básicos en las decisiones a seguir ante la crisis pandémica. Por eso el intendente Julio Garro y la dirigente opositora y actual diputada provincial, Florencia Saintout mantuvieron una reunión de trabajo de cara al futuro.

“Es un momento muy delicado y lo que queremos es colaborar para contener la situación”, expresó Saintout finalizada la reunión.

Cuales fueron los puntos claves de la reunión que según pudo saber Todo Provincial, tuvo un trato cordial y amable entre dos rivales políticos que buscan llegar a un consenso con dialogo ante la crisis que atraviesa el mundo, el país y de la cual la capital provincial no está exenta.

PUNTOS SALIENTES DEL CÓNCLAVE

-Que se refuercen los controles en la vía pública para hacer cumplir las normativas, protocolos y horarios comerciales. Hay muchas actividades prohibidas que igual se realizan.

-Aprobación de la ordenanza presentada por los concejales del Frente De Todos de eximición de pago de tasas municipales a los comercios que no fueron declarados esenciales y no pudieron seguir funcionando o lo hacen parcialmente (Servicios Urbanos Municipales, Seguridad e Higiene, monotasa del régimen simplificado para pequeños comercios, derechos de publicidad y propaganda, tasas por derechos especiales por limpieza e higiene, derechos de oficina).

-La creación del Fondo Municipal de Apoyo a la Salud. Este fondo –también propuesto por los concejales del FdT- será utilizado para: aumentar los testeos; incrementar las remuneraciones del personal de salud, que se encuentra precarizado; profundizar la campaña de difusión y concientización contra el covid-19; dotar de recursos al Centro de Telemedicina; fortalecer el Laboratorio Central de la Municipalidad; dotar de recursos a los comités de crisis; fortalecer los Centros de Atención Primaria de salud.

-Que se reactiven los comités de crisis barriales.

-Reforzar la asistencia alimentaria de las personas y familias aisladas.

-Reforzar y, en algunos casos, retomar la asistencia alimentaria a copas de leche, ollas populares y merenderos.

-Mejorar la situación de los Centros de Atención Primaria y de sus trabajadores.

-Aumentar los operativos de detección de casos y de hisopados para poder hacer seguimiento de contagios y frenar a tiempo el avance del virus.

-Profundizar la campaña de información –casa por casa si necesario- para llegar a quienes aún no se han anotado para recibir la vacuna.

Ratificación de las propuestas presentadas en el Comité de crisis del 8 de abril 2021

1) DIMENSIÓN TERRITORIAL

– Continuidad del Comité Central, que no se reúne hace más de seis meses.

– Comités Barriales: deben volver a implementarse en las diferentes localidades haciendo énfasis en:

o Asistencia alimentaria,

o Campañas de prevención y concientización en articulación con la Región sanitaria, la Universidad, las organizaciones sociales, las iglesias y los clubes.

o Campañas de registro de vacunación (ir a buscar a quienes no acceden a computadora o teléfono),

o Asistencia a familias con COVID,

o Creación del comité del Casco Urbano, ya planteada pero nunca concretada. Es el epicentro del contagio en nuestra ciudad y no cuenta con una mesa de gestión de crisis específica.

o Políticas de Género:

▪ Concretar el proyecto para capacitar promotoras territoriales.

▪ Descentralizar la Dirección de políticas de Género (entrega el botón antipánico, solo atiende en el Pasaje Dardo Rocha).

▪ Ejecución de convenios ya firmados con el Ministerio de Mujeres, políticas de género y diversidad de la provincia de Buenos Aires. Puntualmente el relativo al Fondo de Emergencia, que da recursos para alimentos, hospedaje, medicamentos e insumos, y al programa Comunidades sin violencia, que pone a disposición equipos técnicos, equipamiento y capacitación.

o Conectividad: Implementar la resolución votada por unanimidad en junio de 2020 que prevé que el Municipio “arbitre los medios necesarios para garantizar zonas de libre navegación para docentes y estudiantes en las diferentes localidades de La Plata”.

2) DIMENSIÓN SANITARIA

– OPERATIVOS DETECTAR: Implementar un dispositivo permanente de dispositivos itinerantes para la realización de testeos, que permitan construir un mapa de zonas calientes arbitrando medidas específicas.

– PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN: es imprescindible poner en condiciones los CAPS para garantizar la atención primaria y la campaña de vacunación anti gripal que comienza el 13 de abril.

3) DIMENSIÓN EDUCATIVA

– SERVICIO ALIMENTARIO: Los módulos deben llegar embolsados. Solo un proveedor fracciona los productos. Los trabajadores de la educación tienen que armar los bolsones que entregan a las familias en un contexto de presencialidad. No está de más plantear que el 70% de los proveedores no son platenses. Sería importante hoy más que nunca que el municipio pueda comprar a productores y proveedores locales.

– ALCOHOL EN GEL Y BARBIJOS: el Municipio debe garantizar la provisión de insumos a todos los establecimientos educativos.

– DEMANDAS DEL BLOQUE SINDICAL

o Pronta resolución de las condiciones edilicias de las escuelas del distrito.

o Sin aplicación de protocolos de cuidado por fuera de las escuelas, no hay presencialidad segura en el interior de las instituciones educativas.

o Hace falta designar referentes del equipo de salud local por grupos de escuelas para brindar asesoramiento a los establecimientos, organizar la vigilancia epidemiológica en el ámbito escolar -a cargo del sistema de salud local-, y determinar lugares para la realización de hisopados y seguimiento médico ya que las líneas establecidas (148) están colapsadas.

4) DIMENSIÓN ECONÓMICA

– LOS CIERRES DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEBEN BASARSE EN CRITERIOS EPIDEMIOLÓGICOS. Esto garantiza previsibilidad para los sectores productivos de la ciudad, considerando una ecuación que cuide a la salud y al empleo.

– ESQUEMAS DE COMPENSACIONES RAZONABLES. La tasa de derecho a la publicidad y propaganda debe eximirse a partir de parámetros realistas, no solamente a aquellos que cesaren total y permanentemente su actividad (es decir, con nula facturación), sino contemplar a quienes tengan un parate significativo, acordando un porcentaje de caída de facturación. Respecto a la tasa por inspección de seguridad e higiene, debe calcularse en relación a la facturación, sin valor mínimo, que hace que quienes no facturen deban pagar.

5) REGLAS DE JUEGO CLARAS

– EL MUNICIPIO DEBE SER GARANTE DE TODOS LOS PROTOCOLOS APLICABLES EN LA SEGURIDAD. Es fundamental el cumplimiento de los horarios habilitados, pero también los protocolos que corresponden a cada actividad.