Galli y Arouxet: se dijeron de todo, ahora comparten lista en la Séptima

Lo que hace apenas unos meses parecía impensado, hoy es una realidad estampada en una lista oficial de candidatos. Ezequiel Galli y Celeste Arouxet, protagonistas de uno de los enfrentamientos más ásperos de la política olavarriense, compartirán boleta como postulantes al Senado bonaerense por La Libertad Avanza en la Séptima Sección electoral.

El dato, que rápidamente se viralizó, generó una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios recordaron viejas peleas, ironizaron sobre el “romance electoral” y compartieron capturas de archivo con acusaciones cruzadas. Muchos calificaron el acuerdo como “el pacto menos creíble del año” y no faltaron quienes lo interpretaron como una muestra de oportunismo sin disimulo. La exposición pública de ambos creció, pero no precisamente en términos positivos.

Arouxet ocupará el segundo lugar de la nómina, mientras que Galli irá en el tercero, detrás de Alejandro Speroni un funcionario libertario oriundo de Tapalqué y ligado al Ministerio de Economía de la Nación.

La sorpresa no es solo por la candidatura conjunta, sino por el historial que los une —o, mejor dicho, los separa—. En 2020, Arouxet denunció a Galli por un episodio de maltrato verbal en plena sesión del Concejo Deliberante. “¿Arreglás todo llorando siempre vos?”, habría lanzado el entonces intendente, según relató públicamente la concejal. Ese fue el punto final de su pertenencia al oficialismo local, que terminó con la creación del bloque “Radicales en Juntos por el Cambio”.

Desde allí, la dirigente intensificó sus críticas. En 2021 cuestionó con dureza el veto de Galli a una ordenanza que buscaba controlar a una empresa de servicios: “Galli no quiere la transparencia ni está dispuesto a ejercer un control sobre una empresa multiservicios que está en manos del curismo, aliado político del oficialismo”, denunció. Y agregó: “Tampoco está decidido a asumir el poder de policía en favor de los olavarrienses que sufrimos las falencias del servicio con baja presión de agua, cortes recurrentes y días enteros de altas temperaturas sin este recurso esencial”.

Ya en 2023, con Galli en retirada y en plena campaña, el fuego no bajó. En el debate público previo a las elecciones, Arouxet fue directa: “Creo que de moral no me podés hablar, fundiste una ciudad y jugaste con la vida, hoy creo que tendrías que utilizar este minuto para pedirle perdón a la gente, estás a dos meses de retirarte”. El resultado electoral fue demoledor: Galli quedó tercero y Arouxet segunda, detrás del peronista Maximiliano Wesner, actual intendente.

La decisión de compartir lista dentro de La Libertad Avanza, lejos de pasar desapercibida, reflotó cada una de esas escenas. Videos, recortes y frases textuales circulan en X (exTwitter), Facebook y grupos de WhatsApp con sorprendente rapidez, dejando a ambos candidatos en el centro de una exposición incómoda. Algunos usuarios se preguntan si pedirán disculpas por el pasado o si simplemente apostarán a que el olvido sea más fuerte que la memoria digital.

Luego de oficializadas las listas, Celeste Arouxet expresó: «No es una alianza con Galli, es la alianza de La Libertad Avanza con el PRO a nivel provincial, donde el PRO decidió que su candidato sea el exintendente y LLA decidió que sus candidatos sean Alejandro Speroni y yo».