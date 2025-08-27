Fuerza Patria recorrió centros comerciales de La Plata: “Estamos recuperando el espacio público”

Los candidatos de Fuerza Patria en La Plata realizaron este martes una recorrida por los centros comerciales de las calles 8, 9 y adyacencias, y de calle 12, con el objetivo de poner en común los avances alcanzados en materia de desarrollo productivo en la ciudad y relevar los principales desafíos del sector.

Durante la actividad, los postulantes subrayaron que la actividad comercial constituye una de las principales fuentes de ingreso y PBI en el partido, valoraron el plan impulsado por la Municipalidad para fortalecerla y reforzaron el compromiso de seguir trabajando en conjunto para potenciar el desarrollo económico y la generación de empleo.

El candidato a concejal Sergio Resa afirmó: “Los comerciantes saben mejor que nadie que no hay desarrollo posible en una ciudad abandonada y caótica. Por eso trabajamos para recuperar el espacio público, que estaba ocupado por una actividad comercial irregular que representaba una competencia desleal”.

En esa línea, agregó: “Hoy las veredas y las plazas están despejadas, estamos poniendo en valor el entorno urbano en el que se desarrolla su actividad y los resultados ya se ven: la gente volvió a pasear por los centros comerciales”.

Por su parte, la candidata a concejal Romina Santana sostuvo: “Estamos convencidos de que si a los comerciantes les va bien, la ciudad crece”, y destacó que “es fundamental seguir trabajando juntos por una ciudad ordenada y pujante, con oportunidades y trabajo para todos y todas”.

Obras y programas de fortalecimiento

La gestión local llevó adelante distintas medidas para consolidar la actividad comercial, con eje en la puesta en valor del espacio público. Las intervenciones incluyeron la renovación integral de centros comerciales, plazas y puntos de encuentro en diversos barrios, además de un operativo de limpieza y mantenimiento sostenido.

En las calles 8 y 12 se realizaron obras de reparación de veredas, incorporación de mobiliario urbano, recambio y refuerzo de luminarias, construcción de canteros, instalación de puestos de diarios y estacionamientos exclusivos para motos, lo que mejoró la transitabilidad.

También se avanzó en el ordenamiento de la venta en la vía pública mediante un plan de transformación que liberó el espacio común y ofreció alternativas productivas a quienes desarrollaban su actividad de manera irregular, generando una competencia desleal con los comerciantes.

A estas iniciativas se sumaron el programa Ciudad Limpia, que permitió intervenir más de 7 mil frentes vandalizados, y el Plan de Regularización de Establecimientos Platenses, que posibilitó normalizar la situación de comercios, industrias y empresas de servicios sin habilitación vigente, garantizando además condiciones de higiene y seguridad.

Del recorrido participaron también el presidente del Centro Comercial de Calle 8, Valentín Gilitchensky; el vicepresidente de la entidad, Guillermo Salvioli; el presidente de la Asociación Amigos de Calle 12, Martín Ranea; la presidenta de la Cámara Comercial Platense de Calle 9 y adyacencias, Natalia Raciti; la diputada provincial y candidata a renovar su banca Lucía Iañez; y el candidato a concejal Juan Manuel Granillo Fernández, entre otros.