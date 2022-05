Fue abusada cuando era niña, el delito prescribió pero habrá un Juicio por la Verdad: “Es algo histórico”

Siendo niña, Patricia Aguirre fue abusada por el marido de su tío durante 5 años. Recién en 2018 se animó a presentar la denuncia pero el delito ya estaba prescripto. Sin embargo, en un caso inédito, logró que la justicia habilitase un “Juicio por la Verdad”. María Paz Bertero, abogada de Patricia, habló con Todo Provincial RADIO y destacó: “Lo importante es que el miedo deje de estar de nuestro lado”.

Entre los 5 y los 10 años, Patricia Aguirre fue abusada por su tío político. Los últimos episodios ocurrieron en 1995 en Lomas de Zamora. Durante muchos años guardó silencio pero hace 4 años, luego de escuchar que se había modificado la ley sobre la prescripción de delitos sexuales, decidió presentar la denuncia.

“Ella presentó la denuncia sin saber que estaba prescripta.En 2015 salió una ley que establece que la prescripción comienza a correr a partir de la presentación de la denuncia por parte de la víctima pero para los hechos sucedidos anteriormente sigue rigiendo la legislación previa”, explicó María Paz Bertero.

“Le tomaron la denuncia pero la defensa del abusador pidió la prescripción. Los delitos de abuso sexual no son iguales a los demás, el tiempo de las víctimas no se adapta al código procesal”, expresó la abogada y destacó: “El juez Gabriel Vitale del Juzgado de Garantías N°8 de Lomas de Zamora habilitó que se realizara un Juicio por la Verdad, a pesar de que no habrá posibilidades de pena porque el delito prescribió. La defensa del abusador apeló pero el Tribunal de Casación bonaerense avaló el fallo en primera instancia y avaló su elevación a juicio oral”.

La abogada explicó que la causa de Patricia tiene muchísimas pruebas sobre los abusos e incluso existe un audio en el que el abusador reconoce sus delitos. “Hace dos años, cuando la madre de Patricia se enteró de lo que había pasado, lo llamó al abusador y grabó la llamada en la que él reconoció los hechos”, detalló.

La importancia del Juicio por la Verdad

Luego del fallo de Casación, la causa volvió al Tribunal de Garantías N°8, paso previo para la elevación a juicio oral. “Será un juicio distinto a los demás porque no hay posibilidades de una pena pero habrá un derecho a conocer la verdad, a que la víctima pueda declarar y el imputado esté obligado también a hacerlo. Por lo menos se determinará su responsabilidad social por este delito aberrante”, subrayó la letrada.

Este caso marca un antes y un después en la justicia argentina porque se transformará en el primer Juicio por la Verdad por delitos sexuales en el país. “Es histórico porque será el primero en llegar a esa instancia. Fue la primera vez que fue llamado a declarar el imputado y el segundo hito fue este fallo del Tribunal de Casación. Lo importante es que el miedo deje de estar de nuestro lado”.

“Las consecuencias de un abuso sexual para un niño o niña duran toda la vida y no solo los 10 años que había de tiempo para denunciar”, expresó Bertero.

La abogada además señaló que este juicio servirá para romper con la cultura del silencio ante casos de abuso intrafamiliares. “Cuando Patricia contó por primera vez lo que le había pasado, su familia se dividió y algunos no le creyeron. Los abusadores suelen ser muy compradores y predispuestos. El 80% de los casos de abusos se dan dentro de las familias. Este juicio es importante para romper con esa cuestión cultural de silencio”, sentenció.