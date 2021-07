Walter Torchio: “Nos dieron el protagonismo que los intendentes veníamos reclamando”

El intendente de Carlos Casares, Walter Torchio, fue elegido como primer precandidato a senador bonaerense por la cuarta sección electoral. En diálogo con Todo Provincial RADIO, el jefe comunal destacó la “amplitud” y el “pluralismo” del armado de listas del Frente de Todos.

“La verdad es que estoy contento y muy agradecido de que mis compañeros intendentes hayan consensuado que yo encabece la lista. Este acuerdo se dio sin divisiones ni conflictos. Que Alberto, Cristina, Máximo, Sergio y Axel hayan aceptado que yo lidere la lista en la seccional electoral es una enorme satisfacción”, expresó Torchio.

El jefe comunal se describió como “una persona de mucho diálogo” a la que le gusta “tender puentes”, con el objetivo de “tener una Argentina unida, seguir trabajando por esta provincia en marcha y que Carlos Casares siga creciendo”.

Sobre su designación como cabeza de lista en la cuarta sección, Walter Torchio analizó: “Se le ha dado protagonismo a los intendentes como veníamos reclamando. Este cierre de listas demuestra que en el Frente de Todos hay una mirada amplia e integradora. Se trata de escuchar y dar lugar a todos”.

“Muchas veces se ha hablado de que este espacio restringe oportunidades pero tanto en las elecciones del 2019 como en esta se demostró que sucede todo lo contrario. Se está dando una enorme amplitud para que las cosas sucedan”, remarcó.

Un cierre de listas “sin dicusiones”

“En nuestra sección el armado de las listas fue rápido y no me consta discusión alguna. Eso habla bien de los dirigentes de nuestra sección. Hubo un gran trabajo de Avelino y Pablo Zurro, Alexis Guerrera y todos los que tenemos cierta responsabilidad”, aseguró Walter Torchio.

Y continuó: “Hicimos bien los deberes para que las cosas sucedan bien y ahora debemos pasar el examen. Creo que está todo bastante trabajado para defender la tarea de un gobernador que está haciendo una enorme tarea, a pesar de la pandemia”.

Walter Torchio destacó la “voluntad” de Kicillof para “trabajar con el campo”

“He participado de reuniones con Axel y siempre habla de su voluntad de trabajar con todos. Algunos tenían una objeción o una mirada negativa sobre él, pero el gobernador ha dado un claro ejemplo de la voluntad de trabajar con el campo en general”, aseguró el jefe comunal sobre la relación del gobierno provincial con el sector agrícola.

Y aseveró: “Cuando se arreglan los caminos rurales se favorece a la producción en general y también a quienes viven en localidades rurales. Esas son respuestas concretas de un Estado presente y enfrenta planteos que siempre se le hacen a la Provincia y los municipios”.

“Estamos trabajando en esa dirección con una enorme amplitud de criterio, intentando escuchar a todos, sabiendo que hay mucho para hacer y enormes desafíos. Escucharé a los vecinos de la sección para luego dar respuestas”, remarcó el intendente de Carlos Casares.

Walter Torchio, la campaña y la pandemia

Torchio aseguró que el eje de su campaña no pasará por el manejo de la pandemia pero consideró que “quedó claro” que los estados nacional y provincial “hicieron una enorme tarea mientras la oposición pedía abrir todo en forma muy irresponsable”.

“Hubo un Estado presente que compró las vacunas y generó los mecanismos para aplicarlas, mientras la oposición fomentaba el temor y las dudas”, señaló Torchio y apuntó: “Ellos tienen la percepción de que el Estado no debería existir pero la pandemia mostró el rol central del Estado para poder salir adelante. Fue muy evidente la diferencia entre quienes siempre criticaron y los que nos pusimos a trabajar para salvar vida”.

Y reforzó: “Además y quedó demostrado que cuando ellos gobierna hacen un gran daño que luego hay que resolver”.

De todos modos, el jefe comunal consideró que “el eje de campaña debe ser escuchar a los vecinos e intentar seguir resolviendo problemas”.

Sobre la figura de Victoria Tolosa Paz como primera candidata de diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, el intendente expresó: “Es una excelente candidata que refresca la política y tiene muchos argumentos”.

Y continuó: “Además estará acompañada de Daniel Gollan que ha sido un referente de la lucha contra la pandemia y mantuvo una actitud más que correcta con todos. Tuvo una inmensa paciencia con algunos irresponsables atentaban contra la salud de los bonaerenses”.

El salto de Vidal

Consultado sobre el salto de la ex gobernadora María Eugenia Vidal a Capital Federal, Torchio aseguró: “No soy quien para juzgar estas cosas de la política. No parece una buena decisión esto de cambiar figuritas entre Capital y Provincia todo el tiempo. Cada espacio puede tomar sus decisiones y luego se verán las consecuencias”.

Y amplió: “La Provincia debería tener algún sustento para que estas cosas no sucedan. Nosotros necesitamos que cada vez más los bonaerenses se hagan cargo de los problemas de los bonaerenses”.

“Es una provincia muy extensa con una gran diversidad de realidades. Por eso se necesita nutrir el gobierno con gente que tenga historia en la Provincia. Es muy bueno que se sumen a los intendentes que tenemos territorialidad. Está muy bueno que nos escuchen y nos tengan en cuenta”, analizó.

Desafíos para la Región

Como temas importantes para los municipios que integran la Cuarta Sección electoral, Torchio aseguró: “En primer lugar debemos trabajar mucho más la regionalización. Nuestra sección, desde Trenque Lauquen a Chivilcoy y desde Villegas a Chacabuco tiene zonas muy productivas. Debemos apuntar a procesar la materia prima para generar más puestos de trabajo y para eso debemos coordinar entre los municipios, sin importar los colores políticos”.

Y concluyó: “Debe primar una concepción productiva regional. Hay mucho por planificar y hacer, eso nos va a llevar bastante tiempo pero nuestra responsabilidad es generar los consensos necesarios con la mirada puesta en el futuro”.