Frávega cerró sin aviso en Temperley y denuncian posible ola de despidos en distintas sucursales

La cadena de electrodomésticos Frávega decidió el cierre repentino de su local en Temperley. Al llegar este miércoles por la mañana, los trabajadores encontraron las persianas bajas. Los trabajadores permanecen en la puerta del comercio reclamando respuestas.

El Sindicato de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora calificó el accionar de la empresa como un “brutal avance patronal” y exigió la reincorporación inmediata de quienes quedaron sin empleo de un día para otro.

El cierre imprevisto se produjo en la sucursal de Fravega ubicada en Pasco y Salta, en el barrio San José de Temperley, partido de Lomas de Zamora.

“Hay un acto de desprecio absoluto por quienes sostienen diariamente el funcionamiento de la firma”, afirmó Rubén Crosta, secretario general del gremio, quien encabeza la protesta frente al local.

Crosta advirtió que la situación podría escalar en todo el país: “Tenemos información de que Frávega planea continuar con los despidos y estaría preparando la desvinculación de 300 compañeros y compañeras en distintas sucursales”.

El gremio denunció que la empresa aplica decisiones “intempestivas y sin diálogo”, sin cumplir con las exigencias que plantea la ley.

Ante este cierre, los trabajadores mantienen una permanencia frente al comercio cerrado. Mientras tanto, representantes del Ministerio de Trabajo bonaerense ya se hicieron presentes y convocaron a una audiencia para intentar encauzar el conflicto.

“Vamos a exigir la reincorporación inmediata. La empresa no puede avanzar impunemente con traslados y despidos masivos”, insistió Crosta.

El sindicato convocó a organizaciones gremiales y sociales a solidarizarse con las y los afectados. “La única forma de frenar estos atropellos es con unidad y movilización. Frávega debe entender que no puede jugar con la vida de las y los trabajadores”, remarcó Crosta.

Esta forma de avanzar en cierres intespestivos y despidos sin previo aviso, choca con la filosofía «familiar» que pregona la cadena en los medios.

Frávega tiene una cultura muy familiar y los colaboradores lo reconocen de esa manera. En 2023, el director de Recursos Humanos de Frávega, Eduardo Laporte, aseguraba: “Cuando tenés una sociedad laboral con semejante nivel de pertenencia, de permanencia, de compromiso y de gratitud es porque en el fondo es una cultura más hacia el lado de lo familiar, en lugar de una empresa más impersonal. Es un valor que se respira. Todo lo que tiene que ver con la implementación de políticas, de procedimientos, de herramientas de gestión de Recursos Humanos, tiene todo un abordaje desde la simplicidad, sin complicaciones innecesarias”.