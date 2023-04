Más de mil jóvenes de la ciudad de La Plata participaron del Plenario de la Juventud Platense que se desarrolló en el Club Platense, ubicado en 21 entre 51 y 53, donde los jóvenes debatieron, intercambiaron ideas y hablaron sobre las principales problemáticas que viven en el día a día en el país y en particular en la capital provincial. El acto de cierre estuvo encabezado por Florencia Saintout.

Fue Saintout que resaltó la importancia del debate entre los y las jóvenes, subrayando que “son hijos de Néstor y Cristina”. “Se juntaron a pensar la ciudad, a discutir qué queremos”, continuó y agregó: “Los jóvenes no son el futuro como quieren algunos, o solamente el pasado; los jóvenes son el pasado, son el futuro que se está negando en el presente y son sin lugar a dudas el presente”.

Asimismo, añadió que se necesita a las juventudes participando de las decisiones: “Los jóvenes tienen que estar en el gobierno haciendo políticas públicas” para construir “donde podamos ser más felices”. “Queremos una ciudad en una Patria, no queremos un proyecto vecinalista. Queremos un proyecto de una Patria con justicia social y soberanía política”, destacó.

Sobre la situación de Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo: “Sabemos que no alcanza con decir no a la proscripción, tenemos que luchar contra esa mafia”. “Parte de la proscripción empezó cuando algunos sectores del peronismo empezaron a decir que con Cristina no alcanzaba. Hay que discutir con aquellos que piensan que hay que sostenerse aunque la realidad diga que no”.

“Como dijo Néstor no vinimos a la política para la próxima elección, vinimos para transformar la Patria. Eso no se hace atrás de un sillón ni de un escritorio”, aseveró Florencia Saintout ante los jóvenes.

Con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, reflexionó: “Cómo se va acordar con el opresor, con aquel que viene por el trabajo de ustedes, si no se dice ‘que la paguen los que la fugaron’ y vamos como mascotas, si esto pasa como viene pasando, ustedes no van a tener trabajo, no van a acceder a universidades”. Y aseguró: “No se trata de tener miedo, estemos despiertos y alertas, a Máximo le pegan por todos lados porque les dijo que no”.

Florencia Saintout se refirió a la gestión municipal en La Plata ante los jóvenes

Al momento de referirse a la actualidad de La Plata, Saintout indicó: “Esta ciudad tiene esa historia de riqueza de las juventudes pero tiene un gobierno que cree que la ciudad es un shopping, que puede ser para aquel que la puede comprar y que el que no que se quede afuera, una ciudad donde lo único que se le ofrece a los jóvenes son carteles luminosos”. “Los barrios están abandonados, faltan las escuelas, una ciudad que nos llama una vez más a pensar cómo la vamos a sacar de esta vergüenza que se llama Garro, de esta vergüenza para todos los platenses”, completó.

En cuanto a las necesidades de la ciudad, remarcó: “Faltan puntos de encuentro, faltan centros culturales, es una ciudad que no tiene polideportivos en los barrios, que a muchos barrios les faltan plazas, que no tienen lugares donde las pibas se puedan encontrar”. Manifestó que “lo que quiere la derecha” es que “los jóvenes estén tristes, estén solos, ahí es donde fermenta el odio” y sintetizó: “Queremos una ciudad donde estos lugares de encuentro existan, queremos una ciudad que tenga un transporte que permita a nuestros compañeros encontrarse”.

Sobre el cierre retomó la coyuntura del país y aseguró: “Cómo no van a estar enojados los y las jóvenes en un país tan desigual donde la moderación está trayendo tragedias a las familias argentinas”, afirmó y continuó: “dicen que fue por la pandemia, por la guerra y por la sequía, todo eso ocurrió pero podía ser una razón más profunda para ir a fondo como nos enseñó Cristina”.

“No se arrodillen, es hora de luchar, de pelear, es hora de ser mejores y de que los jóvenes tengan la patria en sus manos”, finalizó Florencia Saintout ante los jóvenes.

Previo al cierre del acto, las y los jóvenes debatieron durante la tarde de este sábado en comisiones las problemáticas juveniles que dejaron expresadas en un documento conjunto de todas las organizaciones.