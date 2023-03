Florencia Saintout: “Cristina es la mejor candidata, la mejor conducción y el mejor proyecto”

Con 400 personas en la sede del PJ La Plata se desarrolló un encuentro a 50 años del triunfo popular de Héctor Cámpora encabezado por Florencia Saintout.

La dirigenta del peronismo platense, Florencia Saintout, encabezó una charla en el 50 aniversario de la gesta histórica que terminó con los 18 años de proscripción del movimiento, donde estuvo acompañada por el presidente del PJ local, Ariel Archanco, y los periodistas e historiadores, Mariano Hamilton y Mariano del Mazo.

En ese marco, Saintout se refirió a Cristina Fernández de Kirchner y definió: “Tenemos la mejor candidata, tenemos la mejor conducción, tenemos el mejor proyecto” y subrayó: “Cristina está diciendo que está proscripta, tenemos que generar las condiciones para que sea candidata y podamos ganar las elecciones”.

“La historia es esencialmente lucha, es lo que sabemos hacer los peronistas y las peronistas”, aseveró la consejera del Partido y sostuvo: “Nunca empezamos de cero, tenemos nuestros mártires, sueños y nuestras banderas”. En ese sentido dijo que “no es posible una argentina sin peronismo y sin justicia social”.

La secretaria de Cultura del PJ Bonaerense continuó: “Cámpora hizo algo que muchos no se animaron a hacer, que es sentarse al lado”, y acotó que actualmente “tenemos un Presidente que está sentado al lado de Cristina y no la escucha”. “Aquellos que no estuvieron a la altura, que no tuvieron el suficiente coraje, la suficiente convicción, terminan negociando las esperanzas y las ilusiones de su pueblo”, afirmó y sintetizó: “Nuestros días más felices no fueron hace 2000 años, fueron con Néstor y Cristina”.

“Cuando un compañero no quiere dar la discusión, ahí empieza la proscripción”, indicó y recordó: “aprendimos con el macrismo que no podíamos distraernos ni un segundo con el enemigo del pueblo”. A su vez, remarcó: “Tenemos que pelear por esta ciudad donde el macrismo hace estragos”.

“Solo la organización vence al tiempo”, dijo rememorando a Perón y enfatizó: “Tenemos que construir organizaciones comunes y grandes, no queremos organizaciones de dos, queremos organizaciones del pueblo. Tenemos que construir y dejar de lado las mezquindades”.

“Hacemos política y somos militantes, no porque estemos buscando un sillón sino porque queremos que el mundo sea mejor, que la ciudad sea mejor”, expresó y destacó: “Creemos que la política mejora la vida de los demás y la nuestra, nos hace mejores”. Sobre el cierre, exclamó: “La política no es posible sin la dimensión del amor”.

En la apertura, el presidente del PJ platense, Ariel Archanco, señaló: “Si hay una línea divisoria es dónde estuvo cada uno para enfrentar al macrismo en los últimos cuatro años”. “Si Cristina tiene una referencia en La Plata esa sos vos, Florencia”, afirmó en relación a Saintout. “El peronismo está más fuerte y vivo que nunca, tenemos la voluntad de salir a dar la pelea hasta el último rincón y eso nos va a permitir en diciembre volver a la municipalidad con un proyecto con mayor justicia social”, puntualizó.

Además, en el escenario estuvieron el vicepresidente del PJ platense, Eduardo Marchesi, y el secretario general, Esteban Concia, y se hizo entrega de un reconocimiento a la trayectoria militante de Antonio Amuchástegui y Oscar Roldan, “por su aporte permanente por mantener vivo el fuego sagrado del peronismo”. También estuvieron presentes Omar Plaini, Yanina Lamberti, Ana Negrete, Cristian Vander y Guillermo Escudero.