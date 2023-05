Finalmente, Alejandro Fantino fue la Facultad de Periodismo de La Plata y dijo que “transita la filosofía”

Alejandro Fantino asistió a la sede de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP que había repudiado su presencia en el marco de una charla organizada por una agrupación estudiantil. Fantino se refirió a la polémica desatada por el comunicado que lo calificaba como “machista” y “una referencia del periodismo como mercancía”. El animador intentó apaciguar la polémica.

Al llegar a la sede Néstor Kirchner de la facultad, Fantino aseguró: “Leí y vi el comunicado. Tengo entendido que se sacó, entonces no sé cómo interpretarlo. Hubo un comunicado y después se borró. No sé con qué quedarme, con el principio o con el final”.

El comunicado había sido publicado por las autoridades de la facultad en su página web. Sin embargo, luego fue eliminado.

“Me parece, no en este caso y te lo digo como alguien que transita la filosofía, que todo tipo de repudio no permite el intercambio de conocimiento. La historia humana está hecha más de reencuentros que de repudios. Esto termina separando y dogmatizando”, agregó.

“No lo tomo como algo personal. Jamás pensaría algo así de un colega, de un futuro colega o de una facultad que, tengo entendido, tiene un buen nivel en todas sus áreas así que simplemente vengo acá a charlas con los chicos”, continuó Fantino en la facultad de Periodismo de La Plata.

En tanto, cerró: “Nunca hubiera pensado no venir y dejar a estos 300 chicos que vienen a escuchar simplemente mi experiencia. No vengo a convencer a nadie ni decir que la mía es la que vale, en un momento en el que creo que el periodismo se ha llenado de respuestas y se ha vaciado de preguntas y yo vengo a traer mis preguntas. Lo que pasó alrededor no nos puede teñir el encuentro entre pibes”.