Feroz golpiza a una joven en Hurlingham: le fracturaron los pómulos, la nariz y perdió dos dientes

Sol Pernicone terminó con los pómulos fracturados, la nariz rota, dos dientes partidos y múltiples golpes en el cuerpo debido a los golpes de dos mujeres y un hombre dentro de un boliche en Hurlingham.

“Todo esto pasó porque se confundieron de mujer, pensaron que era otra persona. No puedo explicarles como me siento”, relató la joven en su cuenta de Instagram, donde publicó imágenes de cómo la dejaron.

Entre los primeros datos que la joven brindó, detalló: “Me sacaron dos dientes, me fracturaron la mandíbula y tengo golpes en todo el cuerpo. A pesar de todo agradezco a Dios y a mi fuerza de poder haberme levantado y salir de ahí, sino no hubiera estado publicando esto. Hubo una chica que vio todo, que me agarró de la mano y que me dijo que ella estaba conmigo y que vio todo. Tenía pelo negro con rulos, por favor si ves esto habláme”.

Familiares de la joven también se sumaron al pedido de testigos y de justicia y lamentaron: “Sin siquiera mediar palabra dos mujeres le rompieron la boca con una frapera, mientras que el hombre cuando ella cayó al piso le pateo la cara .Esto se tiene que terminar. No fue atendida en el bar como correspondía!”.

Y agregaron: “Le limpiaron la sangre antes que llegue la policía, dejaron irse a los agresores, nadie del lugar la acompaño a un hospital, ni le pidió un teléfono para dar aviso a la familia, la sacaron del lugar después que la vieran y se tuvo que volver por su cuenta para que la atendieran en el hospital”.

Ahora aguardan a que el boliche cuente con las cámaras de seguridad que corresponde y piden a quien tenga información que se comunique con @solpernicone en Instagram.

“Seguimos de médico en médico, ya hicimos las denuncias correspondientes y creemos haber identificado a los agresores”, contó la joven en las últimas horas.

